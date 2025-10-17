Concurrents OM : Daniel Riolo dénonce les manœuvres du PSG et du LOSC !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Le journaliste et éditorialiste de RMC, Daniel Riolo, n’a pas mâché ses mots ce jeudi dans l’After Foot. Il a vivement critiqué les tensions internes à la LFP et les manœuvres politiques autour de la nouvelle chaîne Ligue1+, lancée cet été par la Ligue de Football Professionnel. Selon lui, certains dirigeants de clubs majeurs, dont Nasser Al-Khelaïfi (PSG) et Olivier Létang (LOSC), chercheraient à saboter le projet porté par Nicolas de Tavernost, président de LFP Media.

Nicolas de Tavernost pourrait claquer la porte face aux coups bas de certains présidents qui veulent couler la chaîne .

Des luttes d’influence qui fragilisent la LFP

Pour Riolo, le lancement de Ligue1+ avait pourtant tout pour réussir : un projet ambitieux, un contenu de qualité et une équipe mobilisée tout l’été. Mais le journaliste assure que certains acteurs du football professionnel cherchent désormais à affaiblir la crédibilité du média, en remettant notamment en question les primes versées aux collaborateurs ou la stratégie éditoriale de la chaîne.

C’est incroyable, ils tapent sur Ligue1+ alors qu’on pensait très naïvement que ça se passait bien

Autre point de tension relevé : les relations entre la LFP et la FFF, notamment autour des droits télé des matchs de l’équipe de France Espoirs, qui n’ont pas été confiés à la nouvelle plateforme afin, selon Riolo, de « ne pas froisser beIN Sports ». Le journaliste estime que la chaîne qatarie jouerait un rôle actif dans les pressions exercées contre Ligue1+, alimentant un climat de méfiance.

En plein redémarrage médiatique du championnat de France, ces luttes d’influence entre la LFP, le PSG, le LOSC et beIN Sports risquent de fragiliser un peu plus une gouvernance déjà contestée. Un contexte explosif que Daniel Riolo n’a pas hésité à qualifier d’« ambiance de guerre froide » au sein du football français.