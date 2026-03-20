Concurrents OM : Daniel Riolo très inquiet pour la fin de saison de l’OL !

L’élimination de l’Olympique Lyonnais face au Celta Vigo (0-2), en huitième de finale retour de Ligue Europa, a agi comme un révélateur brutal. Battus à domicile et incapables d’enrayer leur spirale négative, les Lyonnais traversent une période critique. Une situation qui inquiète particulièrement Daniel Riolo, dont la déclaration résume à elle seule le basculement vécu par le club : « On est passé d’une situation idyllique à quelque chose qui sent le pourri. »

Une déclaration qui résume tout

Dans l’After Foot, Riolo ne se contente pas de constater la défaite. Il replace cette chute dans un contexte plus large, celui des attentes et des dynamiques de saison :

« C’est l’histoire des contextes. Nourrit-on en août l’ambition qui peut, ensuite, être totalement déçue ? Et le sentiment que tu as quand ça s’arrête dépend uniquement de ce que tu as dit au mois d’août. L’OM, parce qu’ils étaient ambitieux en août, quand leur monde s’est écroulé, on a entendu que le club avait “explosé”, que c’était “la catastrophe”, “c’est une saison cataclysmique”, “rien ne peut plus être sauvé” alors qu’à l’arrivée, ils peuvent quand même finir troisièmes. Ça n’effacera pas l’humiliation contre Bruges. »

À travers cette comparaison avec l’Olympique de Marseille, il met en lumière un élément clé : Lyon n’était pas attendu à ce niveau. Et c’est précisément ce qui rend la situation actuelle aussi préoccupante.

De l’euphorie à la chute

Car il y a encore peu, tout souriait à l’OL. Une série impressionnante de 13 victoires consécutives avait transformé une équipe en difficulté en prétendant crédible aux places européennes. Mais la dynamique s’est brutalement inversée. Désormais, Lyon reste sur sept matchs sans victoire et vient de subir une élimination européenne qui laisse des traces. Riolo insiste sur ce renversement :

« Comme on en attendait beaucoup moins au mois d’août, on les a encensés et eux sont en train de se diriger réellement vers une fin de saison catastrophique. La troisième place, il va falloir que Lyon se remette à gagner des matchs pour aller la chercher. Et ça peut très mal se terminer. Ça fait deux semaines qu’on commence à envisager une fin de saison terrible pour les Lyonnais. Ce soir, ils ont pris un énorme coup sur la tête. Oui, ils sont cuits parce qu’ils ont beaucoup donné. »

Une équipe à bout physiquement… et mentalement

Au-delà des résultats, c’est l’état général du groupe qui inquiète. Selon Riolo, les Lyonnais paient aujourd’hui leurs efforts passés, tant sur le plan physique que nerveux. Les signes de tension sont visibles : l’expulsion de Moussa Niakhaté, les larmes de Corentin Tolisso, ou encore l’agacement de l’entraîneur Paulo Fonseca. Riolo poursuit :

« Là où ils étaient tranquilles en termes d’émotions, ils sont en train d’être rattrapés. Le carton rouge de Niakhaté, les larmes de Tolisso, les colères de Fonseca, de plus en plus énervé depuis un mois… Fonseca, c’est un faux calme, un énervé. Depuis un mois, il est très énervé parce qu’au club on a commencé à se mettre une énorme pression, on a commencé à envisager des choses formidables. La patronne a vu qu’il y avait peut-être moyen de récupérer un peu d’argent là où elle en avait beaucoup perdu mais tout s’est écroulé. Il reste éventuellement la 3e place mais on est passé d’une situation idyllique il y a deux mois à quelque chose qui sent le pourri. »

Une fin de saison sous menace

Cette dernière phrase, répétée et assumée, agit comme un verdict. En quelques semaines, Lyon est passé du statut d’équipe surprise à celui de formation en crise. L’enjeu est désormais clair : éviter que cette chute ne devienne totale. La troisième place reste un objectif atteignable, mais au vu de la dynamique actuelle, elle apparaît de plus en plus incertaine.