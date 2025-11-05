Concurrents OM : énorme DOUBLE coup dur pour le PSG qui perd deux éléments clés !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Le Paris Saint-Germain a vécu une soirée cauchemardesque ce mardi, battu par le Bayern Munich (1-2) en Ligue des champions. Déjà défait plus tôt dans la saison face à l’Olympique de Marseille, le club de la capitale concède ainsi sa deuxième défaite de l’exercice. Un revers frustrant, d’autant que les Parisiens ont joué toute la seconde période en supériorité numérique, sans parvenir à renverser la situation.

Un match perdu… et deux cadres à l’infirmerie

Pour Luis Enrique, la soirée ne s’est pas seulement résumée à un échec sportif. Le technicien espagnol a vu deux de ses titulaires quitter la pelouse blessés. Ousmane Dembélé, d’abord, a dû céder sa place en raison d’une douleur au mollet. L’ailier français, souvent décisif ces dernières semaines, risque une nouvelle indisponibilité qui viendrait freiner son élan.

Plus inquiétant encore, Achraf Hakimi est sorti en larmes après un contact appuyé avec Luis Diaz, auteur d’un tacle jugé dangereux et sanctionné d’un carton rouge. Le défenseur marocain, pilier du couloir droit parisien, souffrirait d’une blessure à la cheville. Les examens à venir permettront d’en savoir plus, mais la scène a suscité une vive inquiétude sur le banc parisien.

Un calendrier chargé à venir pour Luis Enrique

Ce double coup dur tombe au plus mauvais moment pour le PSG. Déjà privé de Désiré Doué, blessé quelques jours plus tôt, Luis Enrique va devoir recomposer une équipe compétitive alors que le calendrier s’annonce infernal : Ligue des champions, Ligue 1 et Coupe de France s’enchaînent à un rythme soutenu.

Pour l’Olympique de Marseille, rival direct en championnat, cette série de blessures chez le leader parisien pourrait redistribuer les cartes dans la lutte pour le haut du classement. Tandis que l’OM de Roberto De Zerbi retrouve de la confiance et va récupérer ses cadres blessés, le PSG devra prouver qu’il peut résister à l’adversité sans plusieurs de ses cadres.