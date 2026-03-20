Concurrents OM : Endrick dans la tourmente après l’élimination de l’OL !

L’élimination de Olympique Lyonnais en huitième de finale de Ligue Europa face au Celta Vigo (défaite 2-0) laisse des traces. Au-delà de la désillusion collective, un nom revient avec insistance dans les critiques : celui d’Endrick, symbole malgré lui des limites affichées par les Gones lors de ce rendez-vous crucial.

Une soirée à oublier pour Lyon

Dans un Groupama Stadium abattu, les visages lyonnais traduisaient une immense frustration, à l’image de Corentin Tolisso, prostré au coup de sifflet final. Pourtant, tout restait ouvert après le match nul encourageant de l’aller (1-1). Mais l’OL a rapidement sombré.

L’expulsion précoce de Moussa Niakhaté (19e) a bouleversé le plan de jeu lyonnais, illustrant un début de match fébrile et mal maîtrisé. Avant même ce tournant, les Lyonnais avaient déjà flirté avec la sanction, notamment après une intervention très limite de Nicolas Tagliafico dans sa propre surface.

Réduits à dix, incapables de produire du jeu, les hommes de Paulo Fonseca ont progressivement perdu pied, jusqu’à céder définitivement.

🚨 Malgré son but, Endrick 🇧🇷 𝗔 𝗘𝗨 𝗟𝗔 𝗡𝗢𝗧𝗘 𝗗𝗘 𝟰/𝟭𝟬 dans @lequipe contre le Celta 🇪🇸 hier soir. 🥶 « 𝗗𝗔𝗡𝗦 𝗟𝗔 𝗟𝗜𝗚𝗡𝗘́𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗘𝗦 𝗗𝗘𝗥𝗡𝗜𝗘̀𝗥𝗘𝗦 𝗦𝗢𝗥𝗧𝗜𝗘𝗦, 𝗟𝗘 𝗕𝗥𝗘́𝗦𝗜𝗟𝗜𝗘𝗡 𝗔 𝗘𝗡𝗖𝗢𝗥𝗘 𝗘́𝗧𝗘́ 𝗔𝗚𝗔𝗖̧𝗔𝗡𝗧. 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗾𝘂𝗲… pic.twitter.com/w7yFPbmfR8 — BeFootball (@_BeFootball) March 13, 2026

Endrick, attendu mais absent

Dans ce naufrage collectif, Endrick cristallise les critiques. Aligné en attaque, le jeune Brésilien n’a jamais réussi à peser sur la rencontre. Aucune frappe cadrée, peu d’influence dans le jeu, et une sortie logique après l’heure de jeu.

Sa prestation, notée 4 par la presse, reflète son manque d’impact dans les grands rendez-vous récents. Certes, Endrick avait démarré fort sous le maillot lyonnais, avec des statistiques prometteuses (6 buts et 4 passes décisives en 13 matchs), mais ces performances contrastent désormais avec ses sorties lors des matchs à élimination directe.

Déjà discret lors de l’élimination contre Lens en Coupe de France, il n’a pas su inverser la tendance en Ligue Europa. Un constat qui commence à inquiéter.

Une pression grandissante

Sur les réseaux sociaux, les réactions n’ont pas tardé. Le statut d’espoir prêté par le Real Madrid, combiné à ses débuts réussis, avait suscité de grandes attentes. Désormais, l’exigence est à la hauteur de son potentiel.

Endrick vient de sortir. On ne l’a pas vu de tout le match 😕🇧🇷 pic.twitter.com/3rXeZGohja — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) March 19, 2026



À seulement 19 ans, Endrick découvre aussi la rudesse du très haut niveau européen, où chaque match couperet devient un révélateur. Pour l’OL comme pour lui, cette élimination laisse un goût amer et soulève des questions : le jeune prodige est-il prêt à assumer un rôle majeur dans les moments décisifs ?