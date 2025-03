Concurrents OM : Grosse défaite de Lyon !

La 27e journée de Ligue 1 a débuté par une large défaite de l’OL 4-2 à Strasbourg.

L’OL, pourtant dominateur en première période, a subi une lourde défaite (4-1) sur la pelouse du RC Strasbourg. Malgré une possession largement en faveur des Lyonnais, ce sont les Alsaciens qui ont frappé les premiers grâce à Andrey Santos (55e), profitant d’un marquage laxiste sur corner. Dilane Bakwa (60e) a rapidement doublé la mise après un bel enchaînement individuel. Lyon a cru pouvoir revenir grâce à un but de Corentin Tolisso (62e), mais Emmanuel Emegha (73e) a redonné de l’air aux Strasbourgeois en exploitant une défense fébrile. Le calvaire des Gones s’est achevé avec un penalty transformé par Georges Mikautadze (90+7e), après une ultime erreur défensive. Malgré des opportunités, Lacazette et Cherki ont manqué de réalisme, tandis que Petrovic a multiplié les parades décisives. Ce revers met un coup d’arrêt aux espoirs européens de Lyon, qui pourrait se retrouver à 7 points de l’OM en cas de victoire des marseillais demain à Reims…

Samedi, l’OM tentera de ramener un résultat de Reims (beIN SPORTS 1), avant que le PSG ne se déplace à Saint-Étienne (DAZN, 19h00). La journée se conclura par un derby de la Côte d’Azur entre Monaco et Nice à 21h05. Dimanche, le multiplex de 15h00 mettra aux prises Toulouse et Brest, avant trois rencontres à 17h15, dont Angers – Rennes. Enfin, le LOSC et le RC Lens s’affronteront en clôture dans un derby du Nord bouillant (DAZN, 20h45).

🔥 27e journée de Ligue 1 ce week-end, place au spectacle ! 🇫🇷⚽

Voici mes prédictions pour ces affiches : 👉 Une journée décisive avec des duels chauds et des enjeux pour l’Europe et le maintien ! Vous validez mes pronos ? 😎#Ligue1 #Pronostics #Football #J27 pic.twitter.com/ZZd5nc1LBG — Este mago (@Este_Mago) March 26, 2025

La programmation TV de la 27e journée de Ligue 1:

Vendredi 28 mars 2025 à 20h45 sur DAZN

RC Strasbourg Alsace 4-2 Olympique Lyonnais

Samedi 29 mars 2025 à 17h00 sur beIN SPORTS 1

Stade de Reims – Olympique de Marseille

Samedi 29 mars 2025 à 19h00 sur DAZN

AS Saint-Etienne – Paris Saint-Germain

Samedi 29 mars 2025 à 21h05 sur DAZN

AS Monaco – OGC Nice

Dimanche 30 mars 2025 à 15h00 sur DAZN

Toulouse FC – Stade Brestois 29

Dimanche 30 mars 2025 à 17h15 sur DAZN

Angers SCO – Stade Rennais FC

AJ Auxerre – Montpellier Hérault SC

Havre AC – FC Nantes

Dimanche 30 mars 2025 à 20h45 sur DAZN

LOSC – RC Lens