Concurrents OM : Il a braqué le PSG mais la joue modeste !

Frustration immense pour le Paris Saint-Germain, mais succès ô combien précieux pour Liverpool. À l'issue d'un huitième de finale aller de Ligue des Champions à sens unique, les Reds ont arraché une victoire capitale au Parc des Princes (0-1), grâce à un but inscrit en toute fin de match par Harvey Elliott.

L’ailier anglais, entré en jeu à la place d’un Mohamed Salah en difficulté, n’a pas boudé son plaisir après son exploit au micro de la chaîne CBS Sports, mais a tenu à mettre en avant la prestation héroïque d’Alisson Becker. « C’est une sensation assez difficile à décrire pour être honnête », a confié le jeune joueur de 21 ans au micro de CBS Sports. « C’est dur de ne pas être trop investi émotionnellement, mais pour moi, tous les buts que je marque avec Liverpool sont spéciaux parce que c’est l’équipe que je supporte et que j’adore. Et puis, quelqu’un devait remercier Alisson pour tous les arrêts qu’il a fait. »

Le braquage parfait !

Avec 9 arrêts au compteur, Alisson Becker a été l’autre grand artisan de ce succès, établissant un record pour un gardien des Reds dans la compétition. Loin d’être dominateurs, les hommes d’Arne Slot ont tenu bon face aux assauts répétés des Parisiens. « Après, le plus important, c’est l’équipe et l’équipe a creusé vraiment très profondément ce mercredi (pour trouver les ressources). Même si on n’a pas créé beaucoup de choses, je pense que défensivement nous étions solides », a poursuivi Elliott, passé par QPR et Fulham avant de rejoindre Liverpool.

Grâce à cette courte victoire, Liverpool prend une option sur la qualification pour les quarts de finale. Mais le retour à Anfield, mardi prochain, s’annonce brûlant. « Notre principal objectif, c’était de ne pas les laisser marquer. On a réussi. Et quand l’opportunité s’est présentée, on l’a saisie », a conclu Harvey Elliott.