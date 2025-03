Concurrents OM : Le gros craquage de Fonseca face à l’arbitre ! Sanctions à venir?

Après la semaine de polémique autour des agissements de Pablo Longoria, c’est au tour de Paulo Fonseca de complètement craquer après avoir reçu un carton rouge.

Ce dimanche lors de la rencontre entre Lyon et le Stade Brestois (victoire 2-1 des Lyonnais), Paulo Fonseca a complètement craqué à la réception de son carton rouge. Face à Benoît Millot, l’entraîneur portugais a hurlé et a collé son front à celui de l’arbitre… Une scène qui a suscité beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux et qui fait suite à un climat très tendu entre les arbitres et le football français.

A LIRE AUSSI : OM : Pour Djellit, le problème en Ligue 1, ce n’est pas l’arbitrage !

😳 | Paulo Fonseca sort de ses gonds après avoir reçu un carton rouge ! #OLSB29 pic.twitter.com/ufAqTAv8K5 — DAZN France (@DAZN_FR) March 2, 2025

Arbitrage, le message fort envoyé par Kondogbia !

Avant la réception du FC Nantes ce dimanche, l’OM a organisé la traditionnelle conférence de presse d’avant match ce vendredi au centre RLD. Geoffrey Kondogbia s’est exprimé sur les polémiques autour de l’arbitrage et les sanctions données aux dirigeants Longoria et Benatia, il veut que le climat général s’apaise et que l’équipe se concentre sur le terrain.

Geoffrey Kondogbia veut que l’OM puisse se concentrer sur le terrain et pas sur l’arbitrage : « Les sanctions sur Longoria et Benatia ? Ce sont des personnes qui comptent pour nous, les architectes de ce beau projet. On n’y est pas insensibles. Ça fait du mal à notre football, à notre championnat de France. On est joueurs, ce qu’on aime, c’est le foot. J’ai le sentiment que c’est compliqué ces derniers temps. On a tous notre rôle à jouer. Vous aussi, dans cette salle, il faut avoir un rôle d’apaisement. C’est un climat qu’il faut essayer d’apaiser avec l’aide de tout le monde.(…) Les joueurs doivent-ils être plus fair-play ? C’est une bonne question. C’est une question de jugement. Je ne suis pas dans la peau de tous les joueurs. Pour ma part, je pense que ça fait partie du jeu de demander un rouge si on pense que ça mérite rouge. Chaque joueur a sa façon d’être et de penser. Le fair-play, c’est aussi de l’apaisement. Si on veut aider l’arbitre, les joueurs peuvent le faire. Mais les coachs, la presse aussi, tout le monde peut aider l’arbitre. »

🎙️ « Tout le monde peut aider l’arbitre »#Kondogbia : Les joueurs doivent-ils être plus fair-play ? C’est une bonne question. C’est une question de jugement. Je ne suis pas dans la peau de tous les joueurs. Pour ma part, je pense que ça fait partie du jeu de demander un rouge si… pic.twitter.com/XL9qcQIaLs — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 28, 2025

Un climat qu’il faut essayer d’apaiser