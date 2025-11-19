Concurrents OM : le LOSC va devoir être patient pour Alexsandro !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Le LOSC doit composer sans l’un de ses joueurs clés dans les semaines à venir. Alexsandro, défenseur international brésilien du club nordiste, est toujours indisponible après sa blessure au quadriceps droit survenue lors de la réception de Toulouse (2-1) le 14 septembre dernier. Le joueur de 26 ans a choisi de suivre un parcours de convalescence atypique, en marge de la stratégie initialement envisagée par le club.

Initialement, le LOSC avait annoncé le 7 novembre qu’Alexsandro devrait subir une opération du quadriceps droit. Cependant, l’international brésilien a pris une décision différente. Il a expliqué : « Je pense, et je sens au fond de moi, que la meilleure décision est de ne pas me faire opérer. C’est une conviction physique et mentale qui me pousse à faire ce choix. Je ne ressens plus de douleurs, je peux courir. J’ai juste besoin d’améliorer la cicatrisation de mon tendon, ce qui n’a pas été très bien fait ces deux derniers mois… »

Alexsandro, un retour en janvier ?

Pour accélérer sa récupération, Alexsandro s’est rendu à Doha, au Qatar, où il poursuit ses soins à la clinique Aspetar, reconnue internationalement pour sa spécialisation en médecine sportive. Il précise : « Je vais poursuivre mes soins à la clinique Aspetar, une référence mondiale. Je suis concentré sur ma récupération pour retrouver les terrains le plus vite possible, mais surtout en ayant récupéré à 100%. »

Le joueur espère ainsi être opérationnel pour rejoindre progressivement le groupe dirigé par Bruno Genesio dès janvier 2026. Sa blessure survient seulement quelques jours après un déplacement exigeant avec la sélection brésilienne, contre la Bolivie (0-1), dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026. Cette succession de matchs intenses semble avoir contribué à l’aggravation de sa lésion musculaire.

La situation d’Alexsandro constitue un coup dur pour le LOSC, qui devra réorganiser sa défense en attendant le retour de son international. La récupération complète de l’ancien joueur de Rio de Janeiro reste cruciale, et le club devra jongler entre prudence et compétitivité pour maintenir son niveau en Ligue 1.