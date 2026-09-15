Concurrents OM : Lens prêt à se séparer de Toppmöller après seulement quatre matches !

Coup de tonnerre chez un concurrent direct de l’OM. Selon L’Équipe, le RC Lens va déjà se séparer de Dino Toppmöller, arrivé cet été sur le banc artésien. Le technicien allemand ne devrait pas diriger le déplacement à Monaco vendredi soir, seulement quelques semaines après le début de la saison.

Lens pourrait déjà changer d’entraîneur

D’après L’Équipe, l’aventure de Dino Toppmöller à Lens touche déjà à sa fin.

Arrivé cet été, l’entraîneur de 45 ans n’aura dirigé que quatre rencontres de Ligue 1, auxquelles s’ajoutent une victoire en Ligue des champions et un succès lors du Trophée des champions.

Malgré ce bilan européen et ce trophée, la direction lensoise aurait décidé de trancher très rapidement. Toppmöller ne devrait pas être sur le banc vendredi face à Monaco.

Cahuzac pressenti pour prendre la suite

Toujours selon le quotidien sportif, Yannick Cahuzac, actuellement adjoint, pourrait récupérer l’équipe.

Il serait depuis plusieurs semaines considéré en interne comme un possible futur numéro 1. Dans l’immédiat, il devrait au minimum diriger la rencontre à Monaco avec Bilal Hamdi.

Les raisons exactes de cette séparation restent encore floues. L’Équipe évoque notamment la volonté de Toppmöller de soutenir son adjoint Nelson Morgado, que le club souhaitait pousser vers la sortie.

Pour Lens, qui fait partie des concurrents de l’OM dans la course aux places européennes, ce changement de cap aussi précoce constitue déjà un événement majeur de ce début de saison.