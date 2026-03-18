Concurrents OM : Les bons résultats du LOSC sur le plan financier !

Porté par son parcours en Ligue des champions, le LOSC affiche une santé économique florissante avant d’affronter l’Olympique de Marseille ce dimanche. Un contraste saisissant avec l’incertitude sportive qui entoure ce duel crucial pour le podium de Ligue 1.

Un exercice 2024-2025 historiquement excédentaire

Le LOSC aborde cette fin de saison avec des comptes au vert. Selon les informations de La Voix du Nord, le club présidé par Olivier Létang a bouclé l’exercice 2024-2025 avec un solde positif proche de 82 millions d’euros. Une performance remarquable, directement liée à son parcours européen.

Les Dogues, entraînés par Bruno Genesio, ont en effet atteint le Top 8 de la phase de ligue de la Ligue des champions, avant de frôler une qualification en quarts de finale, éliminés de justesse par le Borussia Dortmund (1-1, 1-2). Cette campagne leur aurait rapporté environ 79 millions d’euros en droits TV. Sur le plan domestique, Lille a également assuré l’essentiel avec une 5e place en Ligue 1, consolidant ainsi ses revenus globaux.

Un contexte économique sans impact immédiat sur le terrain

Malgré ces résultats financiers solides, l’impact sur le terrain reste limité à court terme. Le club nordiste a profondément remanié son effectif durant l’intersaison, avec les départs de joueurs majeurs comme Jonathan David, Edon Zhegrova, Lucas Chevalier, Angel Gomes ou encore Bafodé Diakhité, contribuant à alléger significativement la masse salariale.

Dans ce contexte, le choc face à l’Olympique de Marseille revêt une importance capitale dans la course au podium de Ligue 1. Une victoire permettrait aux Lillois de revenir à deux points du club phocéen, tandis qu’un revers pourrait les reléguer à huit longueurs et compromettre leurs ambitions de qualification directe pour la Ligue des champions.

Pour l’OM, ce duel face à un concurrent direct s’annonce déterminant dans une fin de saison sous haute tension, où chaque point pèsera lourd dans la hiérarchie finale.