Concurrents OM : Les dessous du retour surprise de Puel à Nice…

L'OGC Nice a choisi la carte de l'expérience pour tenter d'enrayer sa chute. Après l'éviction de Franck Haise, la direction azuréenne a rappelé Claude Puel, un nom qui résonne encore fortement sur la Côte d'Azur. Mais derrière ce retour très médiatisé se cachent des coulisses complexes, faites d'hésitations, de discussions en interne et de relations humaines longtemps restées fragiles.

Depuis plusieurs mois, le Gym avançait sur un fil. Malgré un début de saison jugé encourageant, les limites de l’équipe sont rapidement apparues. En Ligue 1, les contre-performances se sont accumulées, tandis que la campagne européenne tournait au cauchemar. Avec neuf défaites consécutives toutes compétitions confondues, un zéro pointé en Ligue Europa et une inquiétante 13e place au classement, la situation sportive est devenue intenable. Même la victoire face à Saint-Étienne en Coupe de France, la première depuis fin octobre, n’a pas suffi à inverser la tendance.

Haise, départ annoncé mais retardé

En interne, Franck Haise semblait déjà fragilisé depuis plusieurs semaines. Selon plusieurs médias, son départ était même envisagé un mois plus tôt, avant d’être repoussé dans un contexte tendu, marqué notamment par une violente altercation entre joueurs et supporters après une défaite à Lorient. Des prises de parole jugées maladroites et un climat délétère ont fini par convaincre les dirigeants niçois d’agir.

Le choix de Claude Puel ne s’est pourtant pas imposé immédiatement. L’ancien entraîneur du Gym, passé par Lille, Lyon, Southampton, Leicester et Saint-Étienne, n’avait pas l’intention de reprendre un club en cours de saison. Selon L’Équipe, il privilégiait même l’option d’une sélection nationale, après quatre ans loin des bancs. Autre point sensible : ses relations avec Jean-Pierre Rivère, récemment redevenu président de l’OGC Nice. Lors de leur précédente collaboration, les rapports étaient notoirement tendus.

Puel et Rivère…. relations apaisées ?

Pourtant, d’après Nice-Matin et RMC, une discussion franche entre les deux hommes a permis d’aplanir les différends. Les relations se seraient nettement apaisées, au point de convaincre Puel de revoir ses plans et d’accepter une mission de cinq mois pour tenter de sauver la saison niçoise.

Pour mener à bien ce défi, Claude Puel sera épaulé par Julien Sablé, actuel directeur du centre de formation, qu’il connaît bien. Un duo déjà vu à Saint-Étienne, lorsque Sablé avait assuré l’intérim après le départ de Puel en 2021.

Dans un championnat où l’OM observe attentivement l’évolution de ses concurrents, ce retour de Claude Puel à l’OGC Nice pourrait peser lourd dans la lutte pour le maintien… et, à plus long terme, dans la recomposition des forces de la Ligue 1.