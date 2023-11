Concurrents OM : Les grosses interrogations de Courbis sur Lyon

Derniers de Ligue 1, la situation pour les Lyonnais semble dramatique et ne va pas dans le bon sens d’après Rolland Courbis. L’ancien coach ne comprend pas le retour de Tony Parker dans l’organigramme.

« Textor veut que je revienne, il m’a demandé de réintégrer le board de l’OL, de Eagle, ce serait un retour intéressant, j’ai envie d’aider. L’ASVEL et l’OL, c’est une famille. John Textor m’a demandé de s’assoir à sa place aujourd’hui. Je parle avec Tolisso, Lacazette et tous ceux que je connais. Ils travaillent beaucoup et ne vont pas lâcher » avait déclaré au micro de Prime Vidéo la légende du basketball avant le match face au FC Metz.

Je n’ai jamais vu un sport aussi différent du basket que le football — Courbis

Sur RMC, Rolland Courbis a commenté ce retour du basketteur français dans l’organigramme lyonnais. Pour lui, ce n’est pas un bon mariage. Il ne comprend pas comment ses compétences et connaissances en terme de basket pourront aider Lyon à sortir de cette tourmente.

« Tony Parker sur le plan sportif, humain et homme d’affaires, c’est quelqu’un d’extraordinaire..»Mais aujourd’hui que Tony Parker soit au côté de l’OL pour les aider par sa présence, pourquoi pas. Mais ses compétences sont sur le basket, je n’ai jamais vu un sport aussi différent du basket que le football. »

Textor est complètement dépassé et ça se voit dans sa communication — Rothen

Ce jeudi dans « Rothen s’enflamme » sur RMC, Jérôme Rothen a vivement critiqué le propriétaire de l’OL :

« Faire le buzz comme il l’a fait, ce n’est pas du tout sa place. Cela montre son incompétence dans le football. Ce monsieur a beau être très fortuné, il ne connaît pas le foot. Cela lui permet d’acheter des clubs, mais c’est à mon grand désarroi. L’aspect financier est important, OK, il n’y a pas de souci. Par contre moi je veux des gens passionnés et connaisseurs. Et je suis désolé, mais Textor montre tout le contraire. Ce qu’il fait après une défaite de son équipe brésilienne de Botafogo, c’est inadmissible,« a ainsi expliqué l’ancien joueur du PSG avant d’en remettre une couche : « C’est juste parce qu’il a mis son argent dans le club et qu’il a envie d’avoir des résultats, c’est du business avant tout. À Lyon c’est du business, sauf que son argent menace de partir en fumée car le club part en vrille. Il est complètement dépassé et ça se voit dans sa communication. Lyon vit des moments très compliqués mais avec ce monsieur-là, je dis bon courage. Tous ceux qui ont porté Lyon par le passé, les supporters, c’est horrible pour eux d’avoir un personnage qui montre si peu d’importance au club. »