Concurrents OM : Liam Rosenior confirme !

La conférence de presse de ce mardi à Strasbourg a marqué un tournant. Devant les médias, Liam Rosenior a confirmé être en discussions avancées avec Chelsea et se diriger vers un départ imminent. Une annonce forte qui a des répercussions directes sur la dynamique de Strasbourg, longtemps présenté comme un concurrent sérieux de l’OM en Ligue 1.

Une annonce officielle qui clarifie la situation de Strasbourg

Face à la presse, Liam Rosenior a mis fin aux spéculations en confirmant son avenir loin de l’Alsace. « On a eu des moments exceptionnels avec Strasbourg. Samedi, je ne savais pas ce qui allait se passer. J’ai eu la permission de parler avec Chelsea depuis. C’est un honneur pour moi d’être associé avec ce club. Et aujourd’hui je peux dire que c’est en bonne voie pour que je sois le nouvel entraîneur de ce club », a déclaré l’entraîneur strasbourgeois.

Cette prise de parole, claire et assumée, officialise un tournant stratégique pour le Racing. Arrivé avec une ambition affirmée, Rosenior avait permis à Strasbourg de réaliser un début de saison solide, s’installant rapidement dans la première partie du classement. Le club alsacien était alors perçu comme un sérieux outsider dans la lutte aux places européennes, aux côtés notamment de l’Olympique de Marseille.

Depuis plusieurs semaines toutefois, les performances strasbourgeoises sont en net recul. Une dynamique négative qui coïncide avec l’incertitude autour de l’avenir de son entraîneur, désormais levée.

🚨 Liam Rosenior: “Being Chelsea coach is an unbelievable opportunity at an incredible club, the world champions”. “I can go home, see my kids, sign for a magnificent club. I can’t turn down this opportunity”. “These 18 months at Strasbourg have been my best time”. pic.twitter.com/QhFut0Clr8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 6, 2026



Factuelle et officielle, la déclaration de Liam Rosenior ouvre désormais une nouvelle séquence pour Strasbourg… et redistribue, au moins partiellement, les cartes dans la course où l’OM reste pleinement concerné.