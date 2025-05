Concurrents OM : L’OL perd face à Lens et laisse filer le peloton !

L’Olympique Lyonnais a subi une nouvelle défaite ce dimanche lors de la 32e journée de Ligue 1, s’inclinant 1-0 contre le RC Lens au Groupama Stadium. Les Lyonnais, dominateurs en termes de possession et d’occasions, n’ont pas réussi à concrétiser leurs efforts, tandis que les Sang et Or, plus réalistes, ont su faire preuve d’efficacité.

Dès le début du match, Lyon a montré une belle maîtrise du ballon, enchaînant les attaques, mais la défense de Lens, bien regroupée, a su repousser les tentatives lyonnaises. Malgré plusieurs situations chaudes dans la surface lensoise, notamment une belle frappe de Tagliafico en toute fin de première période (45′), les Gones n’ont pas réussi à tromper la vigilance de Mathew Ryan, le gardien de Lens, auteur de plusieurs arrêts décisifs.

À la 21e minute, Lens a ouvert le score contre le cours du jeu. Après un corner mal repoussé par la défense lyonnaise, Goduine Koyalipou a récupéré le ballon dans la surface et, en position idéale, a placé un tir du pied droit qui a trompé Lucas Perri, resté figé sur sa ligne. Un but qui a assommé le public du Groupama Stadium, d’autant que l’OL n’a pas été loin de réagir immédiatement, mais Ryan a encore une fois été impérial dans ses interventions.

Lyon a continué de pousser en seconde période, multipliant les occasions. Rayan Cherki, particulièrement actif, a été plusieurs fois à l’origine des offensives lyonnaises, mais il a buté sur un Ryan en grande forme, qui a sorti plusieurs arrêts réflexes devant lui. La plus belle occasion lyonnaise de la seconde période est survenue à la 35e minute, lorsque Cherki a vu sa frappe détournée par Ryan.

Malgré de nombreux efforts et une nette domination en termes de possession (63.6 % contre 36.4 % pour Lens), Lyon n’a réussi à égaliser qu’à la 79′ par Mikautadze ! Mais 6 minutes plus tard, c’est Zaroury qui a redonné l’avantage à Lens d’une belle frappe !

Avec cette défaite, l’OL voit ses espoirs de qualification européenne s’amenuiser, tandis que le RC Lens, bien que moins dominateur, a su jouer sur son efficacité et laisse le Groupama Stadium. Dans l’ombre de cette défaite lyonnaise, tous les concurrents directs de l’OM ont gagné, plaçant encore plus de pression sur l’Olympique de Marseille avant son déplacement à Lille, qui clôturera cette 32e journée.