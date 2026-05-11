Concurrents OM : Monaco s’incline… Paul Pogba au cœur d’une vive polémique !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). L’AS Monaco a sans doute perdu gros dimanche soir face au LOSC. Battu 1-0 au stade Louis-II dans un match décisif pour la course à l’Europe, le club de la Principauté aborde la dernière journée dans une position extrêmement fragile en Ligue 1. Mais au-delà du revers sportif, c’est surtout l’attitude de Paul Pogba après la rencontre qui a déclenché une importante polémique chez les supporters monégasques.

Monaco craque dans un match capital pour l’Europe

La soirée a tourné au fiasco pour l’AS Monaco. Face à un LOSC solide et réaliste, les joueurs monégasques se sont inclinés à domicile (0-1) au terme d’une prestation jugée très insuffisante par une partie du public du Louis-II. Ce nouveau revers complique fortement les ambitions européennes du club avant l’ultime journée de Ligue 1.

Longtemps irrégulière cette saison, l’équipe monégasque paie une nouvelle fois son manque de constance dans les rendez-vous importants. Désormais septièmes du championnat, les hommes de la Principauté n’ont plus totalement leur destin entre leurs mains et voient la pression monter autour du club.

Dans les tribunes comme sur les réseaux sociaux, la frustration des supporters s’est rapidement transformée en colère après le coup de sifflet final. Une tension accentuée par des images diffusées dans les couloirs du stade quelques minutes après la rencontre.

Paul Pogba ciblé par les supporters après les images diffusées

Au cœur de la polémique, Paul Pogba. Le milieu français est apparu détendu et souriant dans les couloirs du stade Louis-II environ quinze minutes après la défaite contre Lille. Des séquences qui ont provoqué de nombreuses réactions chez les supporters monégasques, déjà très remontés après cette nouvelle contre-performance.

Les images de Pogba qui délire et se pavane dans les couloirs du Louis-II 15 min après cette défaite confirme une chose : ce mec est venu avec le seul but de ne penser qu’à sa petite gueule et faire son jubilé. Il n’en a rien a foutre. Ça dégage vite de mon club. Saison de merde. pic.twitter.com/2PvH9VnOHX — Florian Rossi 🇲🇨 (@flrn_rss) May 10, 2026



Sur les réseaux sociaux, plusieurs messages critiques ont émergé contre l’ancien joueur de la Juventus, certains remettant en cause son implication dans le projet monégasque. Parmi les réactions les plus virales, un supporter a notamment publié : « Les images de Pogba qui délire et se pavane dans les couloirs du Louis-II 15 min après cette défaite confirme une chose : ce mec est venu avec le seul but de ne penser qu’à sa petite gueule et faire son jubilé. Il n’en a rien a foutre. Ça dégage vite de mon club. Saison de merde. »

Ces images ont rapidement alimenté les débats autour de l’état d’esprit du groupe monégasque dans cette fin de saison sous tension. Pour l’heure, ni l’AS Monaco ni Paul Pogba ne se sont exprimés publiquement sur cette polémique.