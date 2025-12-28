Concurrents OM : Nice change de coach !

L’OGC Nice a décidé de tourner une page. Juste après le départ de Franck Haise, acté d’un commun accord avec la direction, le club azuréen s’apprête à rappeler une figure bien connue de son histoire récente. Selon les informations de L’Équipe, Claude Puel va être nommé nouvel entraîneur du Gym. Un choix fort, symbolique, pour un club concurrent direct de l’OM dans la hiérarchie de la Ligue 1, qui traverse une période sportive délicate.

Libre depuis son éviction de Saint-Étienne en décembre 2021, Claude Puel est attendu dès lundi à la reprise de l’entraînement. À 64 ans, le technicien effectue donc un retour aux sources, lui qui avait déjà dirigé l’OGC Nice entre 2012 et 2016. Il sera accompagné de Julien Sablé, actuel directeur du centre de formation, qui occupera le rôle d’adjoint.

Ce retour n’a rien d’anodin. Lors de son premier passage chez les Aiglons, Puel avait marqué les esprits. Dès sa première saison, il avait conduit un Nice alors habitué au bas de tableau à une remarquable 4e place de Ligue 1, offrant au club une qualification européenne via le championnat pour la première fois depuis 1976-1977. Malgré deux exercices plus compliqués par la suite (17e puis 11e), l’entraîneur avait de nouveau frappé fort en 2015-2016 avec une autre 4e place, installant durablement le Gym dans le haut du classement.

Cette saison-là reste associée à l’explosion d’un Hatem Ben Arfa de gala, auteur de 17 buts et 6 passes décisives, et à une équipe qui avait échoué à seulement deux points de la Ligue des champions. Un souvenir encore vivace chez les supporters niçois… et un point de comparaison exigeant pour ce nouveau mandat.

Après Nice, Claude Puel avait poursuivi sa carrière à l’étranger, à Southampton puis à Leicester, avant de revenir en Ligue 1 à l’ASSE. Chez les Verts, il avait maintenu le club deux saisons, atteint la finale de la Coupe de France 2020, avant de quitter ses fonctions dans un contexte sportif tendu.

Quatre ans plus tard, le défi est immense. L’OGC Nice traverse une crise profonde. Avant son succès en Coupe de France contre Saint-Étienne (2-1), le club restait sur neuf défaites consécutives toutes compétitions confondues. En championnat, Nice pointe à une inquiétante 13e place, avec seulement cinq points d’avance sur Auxerre, actuel barragiste.