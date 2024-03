Concurrents OM: Nice confirme sa mauvaise série !

L’OGC Nice s’est de nouveau incliné à Toulouse (2-1) ce dimanche lors de la 24e journée de Ligue 1. Le Téfécé, mené au score dès la 8e minute, a réussi à inverser la tendance et à empocher les trois points. Les hommes de Farioli enchaînent eux un cinquième match sans victoire en Ligue 1. Les Aiglons sont désormais 5e (40 points) avec seulement quatre longueurs d’avance sur l’Olympique de Marseille (6e, 36 points).

À noter le match nul et vierge (0-0) entre Monaco et le Paris Saint-Germain vendredi soir et la victoire du LOSC sur la pelouse de Reims (0-1) ce samedi.