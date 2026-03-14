Concurrents OM : Nouveau coup dur pour Lyon !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Mauvaise nouvelle pour l’Olympique Lyonnais. Le jeune défenseur Rémi Himbert sera éloigné des terrains pendant plusieurs semaines après une blessure contractée face au Celta Vigo. Une absence qui fragilise l’effectif lyonnais dans une période cruciale de la saison, alors que l’OL lutte en Ligue 1 et reste engagé sur la scène européenne — un contexte qui concerne aussi la concurrence directe de l’Olympique de Marseille.

Une blessure survenue quelques secondes après son entrée

La scène s’est produite lors du match nul entre l’Olympique Lyonnais et le Celta Vigo (1-1). Entré en jeu à la 67e minute pour remplacer Nicolás Tagliafico, Rémi Himbert n’aura passé que quelques instants sur la pelouse.

Le jeune Lyonnais a dû céder sa place après un contact avec Pablo Durán, retombé sur sa cheville. Une action qui a immédiatement suscité l’inquiétude du staff lyonnais.

Au coup de sifflet final, l’entraîneur Paulo Fonseca avait déjà laissé transparaître son inquiétude au sujet de son joueur : « J’étais avec le docteur, et je pense qu’il a quelque chose de pas très bon, mais on va attendre de revenir à Lyon et de faire un examen approfondi de sa cheville. »

Une absence confirmée de plusieurs semaines

Le verdict médical est désormais tombé. En conférence de presse ce samedi, à la veille du déplacement au Le Havre AC, Paulo Fonseca a confirmé la gravité de la blessure. « Rémi Himbert a une forte entorse, sévère, il sera absent entre six et huit semaines. C’est triste pour lui, il est déçu, c’est difficile. Je lui ai dit qu’il devait alors se concentrer sur sa récupération », a expliqué le technicien portugais.

Cette blessure constitue un coup d’arrêt pour Rémi Himbert, qui s’était récemment illustré dans l’effectif lyonnais. Sa progression avait attiré l’attention ces dernières semaines au sein de l’Olympique Lyonnais.

Pour l’OL, cette absence intervient dans une période stratégique. Le club reste engagé dans la lutte pour les premières places de Ligue 1, un classement où l’Olympique de Marseille fait également partie des équipes concernées.