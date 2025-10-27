Concurrents OM : OL, le terrible diagnostic est confirmé pour Malick Fofana !

L’Olympique Lyonnais a beau avoir décroché une précieuse victoire face à Strasbourg dimanche soir, la soirée s’est transformée en véritable cauchemar avec la blessure de son meilleur joueur, Malick Fofana. Le jeune ailier belge, touché à la cheville après un tacle violent d’Ismaël Doukouré, a dû quitter ses coéquipiers prématurément. Les examens passés dans la nuit ont confirmé la gravité de la blessure, plongeant le club rhodanien dans la consternation.

Une blessure sérieuse pour le jeune Belge Fofana

Titulaire sur son aile gauche, Fofana s’était une nouvelle fois montré remuant et percutant, comme à son habitude. Mais à la demi-heure de jeu, le Belge a été victime d’un tacle appuyé par derrière de Doukouré, expulsé après intervention du VAR. Transporté immédiatement à l’hôpital, l’ancien joueur de La Gantoise a passé une batterie d’examens pour déterminer la nature exacte de sa blessure.

L’adjoint de Paulo Fonseca a confié après la rencontre : « Il passe des radios, mais pour l’instant on ne sait pas trop. Au vu des images, ce n’est pas très rassurant. La cheville, mais peut-être aussi le tibia et le péroné sont touchés. » Ces propos ont laissé craindre le pire aux supporters lyonnais, qui redoutaient une longue indisponibilité.

Le verdict médical est tombé ce lundi matin : « Les examens réalisés dans la nuit à l’hôpital, puis confirmés aujourd’hui, ont révélé une entorse grave de la cheville droite, accompagnée de lésions nécessitant très probablement une intervention chirurgicale, qui devrait l’éloigner des terrains pendant plusieurs mois », a indiqué le communiqué officiel du club.

Communiqué médical : Malick Fofana L’Olympique Lyonnais déplore la blessure sérieuse de Malick Fofana, sorti hier soir à la 67ème minute du match face à Strasbourg.https://t.co/4Y3jZxinaj pic.twitter.com/DJ9bWtlWD2 — Olympique Lyonnais (@OL) October 27, 2025



Un coup dur pour l’OL, qui perd ainsi son principal atout offensif. À seulement 20 ans, Malick Fofana s’était imposé comme l’un des éléments clés du dispositif lyonnais, multipliant les performances de haut niveau depuis le début de saison.

Alors que l’Olympique de Marseille (OM) observe attentivement ses concurrents directs dans la lutte pour l’Europe, cette blessure de Fofana pourrait bien rebattre les cartes. Si la victoire face à Strasbourg permet à Lyon de se relancer, la perte de son ailier belge risque de peser lourd dans les semaines à venir.