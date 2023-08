Concurrents OM : Paris freiné, Lens battu !

La Ligue 1 est repartie ! Si l’Olympique de Marseille a réussi son départ, national au moins, en venant à bout hier soir du Stade de Reims (2-1), ce n’est pas forcément le cas de tous ses concurrents supposés…

Hier soir, le Paris Saint-Germain n’a pas réussi à venir à bout du FC Lorient de Bamba Dieng au Parc des Princes. Malgré 78% de possession de balle et plus de mille passes effectuées, l’équipe de Luis Enrique n’est pas parvenu à trouver la faille dans la défense lorientaise.

Un autre adversaire breton se dressait sur la route d’un autre concurrent de l’OM, avec le Stade Brestois qui recevait cet après-midi le RC Lens. Si tout avait parfaitement commencé pour les Sang et Or, qui menaient deux buts à zéro après vingt-deux minutes de jeu, ils se sont effondrés par la suite. Rattrapés au score par un penalty de Del Castillo et un but de Lala, ils ont fini par s’incliner après un second penalty de Del Castillo à la 87′ !!!

Vendredi soir, Nice et Lens s’étaient quitté sur le score d’un but partout.

Le Programme

Vendredi 11 août

Nice 1 – 1 Lille

Samedi 12 août

Marseille 2 – 1 Reims

Paris 0 – 0 Lorient

Dimanche 13 août

Brest 3 – 2 Lens

15h

Montpellier – Le Havre

Clermont – Monaco

Nantes – Toulouse

17h05

Rennes – Metz

21h00

Strasbourg – Lyon

La décla

« Il y a un sentiment contradictoire. J’ai apprécié l’attitude des joueurs et le comportement de la défense. Les Lorientais jouent très bien au foot et ils n’ont passé que trois fois le milieu de terrain. L’adversaire a défendu énormément, on a été meilleurs qu’eux mais on ne s’est pas créé assez d’occasions. Il a manqué un jeu sans ballon plus intense, du jeu en diagonale et dans l’intervalle et de l’efficacité. Mais on méritait de gagner. Marquinhos sur le banc ? Il a eu des problèmes physiques en début de semaine et Danilo est un excellent joueur, très fiable. Il faudra vous habituer à voir l’équipe changer entre chaque match, je procède toujours de cette façon. Si nous voulons gagner tous les trophées, il nous faut nous appuyer sur 20 joueurs. » Luis Enrique – Source : L’Équipe