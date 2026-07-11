Concurrents OM (PSG) : une nouvelle loi pourrait écarter Nasser Al-Khelaïfi des instances du football français

La nouvelle loi sur l’organisation, la gestion et le financement du sport professionnel pourrait avoir des conséquences importantes sur la gouvernance du football français. Selon L’Équipe, son article 8 vise à limiter les conflits d’intérêts et pourrait empêcher Nasser Al-Khelaïfi de siéger dans les futures instances décisionnaires du football français.

Un article de loi qui cible les conflits d’intérêts

La proposition de loi sur le sport professionnel a franchi une nouvelle étape cette semaine avec sa validation définitive en commission mixte paritaire.

Selon L’Équipe, l’un des points les plus débattus concerne l’article 8, dont l’objectif est de limiter les situations de conflits d’intérêts au sein de la gouvernance du football professionnel.

Le quotidien explique que cette disposition pourrait directement concerner Nasser Al-Khelaïfi, à la fois président du Paris Saint-Germain et de beIN Media Group, maison mère de beIN Sports.

Nasser Al-Khelaïfi pourrait ne plus siéger

Toujours selon L’Équipe, la version définitive du texte est revenue à une rédaction plus stricte que celle initialement adoptée par l’Assemblée nationale.

Le texte prévoit notamment que certaines fonctions exercées au sein d’un club professionnel deviennent incompatibles avec des responsabilités au sein d’une entreprise audiovisuelle diffusant des compétitions sportives.

En l’état, Nasser Al-Khelaïfi ne pourrait donc plus siéger dans les instances de gouvernance du football français, précise L’Équipe.

Une mesure liée aux droits TV

Cette disposition vise à éviter toute situation susceptible d’influencer les décisions concernant les droits audiovisuels.

Comme le rappelle L’Équipe, beIN Sports diffuse actuellement des compétitions organisées par le football professionnel français. La double casquette de Nasser Al-Khelaïfi est régulièrement évoquée lors des débats sur les droits TV.

Le quotidien rappelle également qu’à une autre époque, Canal+ ne siégeait pas dans les instances du football français lorsqu’elle était propriétaire du PSG.

Une évolution encore possible

Selon L’Équipe, l’entourage de Nasser Al-Khelaïfi relativise les conséquences de cette disposition, en soulignant que le dirigeant se met régulièrement en retrait lors des votes portant sur les droits audiovisuels.

Le quotidien évoque également une hypothèse avancée par un observateur des instances : quitter officiellement la présidence de beIN Media Group tout en conservant une influence au sein du groupe pourrait permettre de respecter les nouvelles règles tout en maintenant un rôle dans la gouvernance du football français. À ce stade, aucune décision en ce sens n’a été annoncée.