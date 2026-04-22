Concurrents OM Rachat de l’OL, une liste d’investisseurs XXL sur les rangs…

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Mis en vente le 14 avril par Eagle Football Group, l’Olympique Lyonnais attire déjà de nombreux investisseurs internationaux. Une situation stratégique qui concerne directement l’Olympique de Marseille, rival historique en Ligue 1.

Une vente d’envergure qui dépasse le simple cadre lyonnais

L’annonce officielle de la mise en vente de l’Olympique Lyonnais marque un tournant majeur pour le football français. Pilotée par Eagle Football Group, cette opération ne concerne pas uniquement le club rhodanien. Elle inclut également Botafogo et RWDM Brussels, preuve d’une stratégie globale à l’échelle internationale.

Sur le plan sportif, Lyon reste compétitif, comme l’a montré sa victoire face au PSG (1-2). Mais en coulisses, c’est bien l’avenir structurel du club qui se joue désormais. Une évolution scrutée de près par l’Olympique de Marseille, concurrent direct en Ligue 1, dans un contexte où les équilibres économiques peuvent rapidement basculer.

Des investisseurs prestigieux sur les rangs

Selon le média italien Tuttosport, plusieurs profils de premier plan ont manifesté leur intérêt. Parmi eux, Michele Kang et le fonds Ares Management figurent déjà parmi les candidats déclarés.

La liste s’élargit avec des acteurs majeurs comme Gerry Cardinale, Apollo Global Management, le cheikh Moez-Alexandre Al Thani, ou encore Alexander Knaster et Edward Eisler. Le consortium Iconic Sports, lié à Jamie Dinan, est également cité.

Mais un nom se détache particulièrement : John Elkann. Déjà impliqué dans le football via la Juventus, et figure centrale de Stellantis, son intérêt potentiel renforce encore la dimension stratégique du dossier.

Pour l’Olympique de Marseille, cette possible recomposition du paysage lyonnais représente un enjeu direct. L’arrivée d’un investisseur puissant à Lyon pourrait rebattre les cartes en Ligue 1, tant sur le plan sportif qu’économique.