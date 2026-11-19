Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Recruté pour 22 millions d’euros cet été, Eliezer Mayenda peine encore à s’imposer à Rennes. L’attaquant espagnol reste surtout utilisé comme joker dans une équipe dont plusieurs recrues cherchent leurs repères.

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Dans un article publié ce mercredi 18 novembre, Johan Rigaud détaille dans L’Équipe↗ les difficultés d’adaptation du joueur arrivé de Sunderland. Le montant de son transfert le place parmi les investissements les plus importants du dernier mercato en Ligue 1 : hors PSG, seuls Matthis Abline à Monaco et Patrick Zabi au Paris FC ont été recrutés plus cher, selon le quotidien.

Mayenda reste principalement un joueur de complément

Eliezer Mayenda n’a pas encore donné sa pleine mesure sous le maillot rennais. Avant la trêve, Franck Haise↗ l’avait titularisé contre Lille, alors que Mousa al-Tamari n’était pas suffisamment en forme pour débuter. Il s’agissait de sa deuxième titularisation après celle accordée lors de la lourde défaite à Lyon, le 19 septembre (0-4). Cette nouvelle occasion ne lui a pas permis de modifier nettement sa situation. Le jeune international Espoirs espagnol entre le plus souvent en cours de rencontre. Quelques apparitions ont laissé entrevoir ses qualités, notamment à Nice, mais il n’a pas encore été décisif d’après L’Équipe. Son potentiel avait convaincu Loïc Désiré et la cellule de recrutement rennaise lorsqu’il évoluait à Sunderland.

Un rôle à trouver entre le côté et l’axe

Son positionnement a également évolué depuis son arrivée. Envisagé comme un joueur capable d’occuper un côté tout en apportant une solution dans l’axe, Mayenda a effectué une partie de la préparation en position centrale. Haise l’a ensuite davantage considéré comme une option à droite dans son 4-3-3, tandis que Rennes recrutait Boulaye Dia pour renforcer son attaque. Le passage au 3-5-2 lui impose désormais de trouver sa place dans une position plus axiale. Cette évolution demande des ajustements au joueur comme à ses partenaires. L’entraîneur rennais s’était néanmoins montré encourageant à son sujet récemment, rapporte le quotidien.

Un recrutement au rendement encore inégal

Mayenda n’est pas la seule recrue encore en retrait : Issa Soumaré connaît lui aussi des difficultés à s’installer. Le bilan est plus favorable pour Charlie Cresswell en défense, Bryan Reynolds sur le côté droit et Boulaye Dia devant. L’Équipe distingue ainsi plusieurs intégrations réussies au sein d’un recrutement dont toutes les composantes n’ont pas encore répondu aux attentes. Le Stade rennais↗ reste sur deux défaites en championnat, à Nice (5-2) puis contre Lille (1-2). Il se déplacera dimanche à Lorient, à 15 heures, avec le retour attendu d’Estéban Lepaul. Sept rencontres figurent au programme de l’équipe de Haise sur les quatre semaines précédant Noël.