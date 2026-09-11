Rennes – OM (1-0) : Marseille s’enfonce avec une troisième défaite de suite !

L’Olympique de Marseille a concédé une troisième défaite consécutive en Ligue 1 en s’inclinant 1-0 sur la pelouse de Rennes ce vendredi soir. Adrien Thomasson a inscrit l’unique but de la rencontre au retour des vestiaires. Après quatre journées, le début de saison marseillais devient franchement préoccupant.

Thomasson punit l’OM au retour des vestiaires

Après une première période fermée, Rennes a fait la différence à la 52e minute. Sur une action construite côté droit, Ludovic Blas a trouvé Mousa Al-Tamari, dont la remise de la tête a profité à Adrien Thomasson au second poteau. Le milieu rennais a conclu à bout portant pour offrir l’avantage aux Bretons.

L’OM n’a jamais réellement réussi à reprendre le contrôle de la rencontre. Malgré quelques séquences intéressantes, les hommes de Bruno Genesio ont encore manqué de justesse dans les trente derniers mètres et n’ont pas trouvé la solution face à une équipe rennaise solide.

Troisième revers consécutif pour Marseille

Après le succès inaugural face à Strasbourg (4-0), Marseille vient désormais d’enchaîner trois défaites contre Monaco, le Paris FC puis Rennes. Une série qui place déjà l’OM sous pression avant la suite du calendrier.

Bruno Genesio avait pourtant choisi la continuité en reconduisant le même onze que lors de la défaite face au Paris FC. Sans Geoffrey Kondogbia ni Tochukwu Nnadi, le technicien disposait encore de peu de solutions au milieu de terrain.

Avant la rencontre, FCM avait détaillé la feuille de match complète de Rennes – OM. Cette nouvelle défaite renforce également les interrogations évoquées dans notre analyse sur le vrai chantier de Bruno Genesio.

Source principale : L’Équipe, compte rendu de Rennes – OM publié le 11 septembre 2026. Information recoupée avec les données de la rencontre.