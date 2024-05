Concurrents : Rennes met une énorme pression sur l’OM !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Grâce à un but de Kalimuendo à la 93e minute et à un coaching gagnant de Stéphan, Rennes s’impose à Metz (2-3) et prend provisoirement la 7e place. Cueillis à froid par les Grenats sur un lob splendide signé Mikautadze (1-0, 17e), les Rennais ont immédiatement réagi grâce à un CSC d’Hérelle, qui est venu tromper son propre gardien (1-1, 23e). Parfaitement lancé par Mikautadze, Diallo a ajusté Mandanda pour redonner l’avantage aux Messins (2-1, 45e).

C’est finalement par l’intermédiaire de Bourigeaud, buteur sur penalty, que les hommes de Stéphan sont revenus une seconde fois dans cette rencontre (2-2, 72e). Dans une fin de match tendue, le club breton a renversé son homologue lorrain sur un ultime effort de Kalimuendo, à la conclusion d’une transition rapide éclaire (2-3, 90e+3).

Metz reste donc 16e et barragiste, malgré un bon contenu dans l’ensemble. Les Messins enchaînent un deuxième revers de suite en Ligue 1.