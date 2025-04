Concurrents OM : Textor est choqué !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Malgré la défaite de l’Olympique Lyonnais à Saint-Étienne (2-1) dimanche, c’est un autre fait de match qui continue d’alimenter les débats.

La faute de Lucas Stassin sur Corentin Tolisso, initialement sanctionnée d’un carton rouge avant d’être rétrogradée au jaune après intervention de la VAR, suscite l’indignation du président lyonnais, John Textor.

Un geste polémique et des conséquences lourdes

Le moment-clé intervient peu avant la pause, lorsque Lucas Stassin, auteur d’une semelle appuyée sur le milieu de terrain lyonnais, est d’abord expulsé par l’arbitre. La VAR intervient rapidement, incitant l’officiel à revoir sa décision. Le carton rouge est annulé, transformé en avertissement. Pendant ce temps, Corentin Tolisso, touché au niveau de la jambe, ne peut reprendre le jeu.

Une séquence qui a provoqué la colère de John Textor, interrogé par DAZN après la rencontre. « Les faits parlent pour eux-mêmes. […] Le joueur qui a commis la faute est resté sur le terrain et celui qu’il a blessé n’a pas pu continuer le match, c’est dommage… », regrette le dirigeant américain, avant de s’interroger sur les critères utilisés par les officiels : « On a parlé avec l’arbitre, on lui a demandé les standards de la FIFA. […] Il a dit que c’était une erreur manifeste avec le carton rouge. Je trouve ça choquant. »

Une défiance persistante envers le VAR

L’affaire dépasse le simple cadre du match. Pour John Textor, ce nouvel incident s’ajoute à une série d’erreurs récurrentes : « C’est la 8e fois en deux saisons que le VAR nous pénalise. […] Il faut réfléchir à ce qu’il se passe avec l’arbitrage. »

Le président lyonnais dénonce une forme de déséquilibre et appelle à plus de clarté dans la gestion des fautes graves : « Le ralenti montre clairement que le ballon était devant notre joueur Tolisso, c’était intentionnel, beaucoup trop intense. Il a continué à appuyer son geste, c’est un carton rouge clair. »

Alors que l’OL poursuit sa remontée au classement en Ligue 1, ce nouvel épisode ravive les tensions entre les dirigeants et les instances arbitrales. Un sentiment d’injustice que Textor résume en une phrase : « Tout ce qu’on peut faire, c’est écrire une lettre, demander des explications. […] On voudrait que ce soit meilleur. »