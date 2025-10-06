Concurrents OM : Vers une crise et un choix fort à l’AS Monaco ?

L’AS Monaco pourrait prendre une décision importante dans les prochains jours concernant son entraîneur, Adi Hütter. Selon les informations de L’Équipe et du journaliste Fabrizio Romano, le technicien allemand pourrait rapidement être limogé. Cette hypothèse survient après une nouvelle prestation mitigée des Monégasques, incapables de l’emporter face à l’OGC Nice (2-2) ce week-end.

Le match contre Nice a été révélateur des difficultés actuelles de l’AS Monaco. À onze contre dix pendant 72 minutes suite à l’exclusion d’Ali Abdi, l’équipe du Rocher n’a pas réussi à prendre l’avantage. Malgré une domination manifeste, les joueurs monégasques ont buté sur la défense niçoise et ont manqué plusieurs occasions, dont un raté crucial de George Ilenikhena à la 77e minute. Cette prestation rappelle le match précédent contre Manchester City en Ligue des Champions, également soldé par un nul (2-2), mais le contexte et le scénario de la rencontre du week-end sont bien plus préoccupants.

🚨🇲🇨 Understand AS Monaco have started exploring options to appoint new head coach. Adi Hütter could be sacked during the international break. pic.twitter.com/hBccE0eyQG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 6, 2025

Une attaque inefficace et une défense fébrile, Hütter éjecté ?

Le manque d’efficacité offensive de l’AS Monaco se fait particulièrement sentir. Les trois derniers buts inscrits en Ligue 1 sont tous issus de penalties transformés par Ansu Fati. Par ailleurs, l’équipe souffre de nombreuses absences en défense centrale et au milieu de terrain, dans l’attente du retour de Paul Pogba. Après la rencontre, Adi Hütter expliquait : « Nous avons essayé d’apporter du danger par des centres et en jouant vite, mais Nice a su bien défendre, il faut les féliciter pour ça. Nous avions le contrôle de la rencontre, mais nous n’avons pas trouvé la bonne situation pour faire la différence. Je ne suis donc évidemment pas à 100% satisfait de ce nul parce que nous voulions l’emporter ».



Après sept journées de Ligue 1, l’AS Monaco pointe à la 5e place, avec seulement deux points de retard sur Strasbourg, Lyon, Marseille, et trois sur le leader Paris Saint-Germain. Si le classement n’est pas alarmant, le niveau de jeu proposé inquiète la direction, qui semble chercher un renouveau.

D’après L’Équipe, un changement d’entraîneur pourrait intervenir durant cette trêve internationale de début octobre. Fabrizio Romano confirme que l’avenir de Hütter n’est pas assuré et qu’un remplaçant pourrait rapidement être nommé. Les prochains matchs à Angers et la réception de Tottenham seront déterminants pour le sort du technicien allemand et l’avenir de l’AS Monaco.