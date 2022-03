Conference League : Le pire et le meilleur tirage pour l’OM !

L’OM s’est imposé 1-2 face au FC Bâle et s’est donc qualifié pour les quarts de finale de la Conference League. Quels sont les possibles adverssaires de l’OM ? Quel peut être le meilleur, le pire tirage ? Le tirage piège ?

En éliminant le FC Bâle, l’OM s’ouvre les portes des quarts de finale de COnference League. Voici les potentiel adversaires du club olympien : Leicester (ANG), Bodo Glimt (NOR), PSV Eindhoven (HOL), Slavia Prague (RTC), Feyenoord Rotterdam (HOL), PAOK Salonique (GRE) et l’AS Rome (ITA). Le tirage au sort de ces quarts de finale, qui déterminera également le tableau pour les demi-finales, aura lieu ce vendredi à 15h à Nyon. Les quarts seront disputés les 7 et 14 avril, les demi-finales les 28 avril et 5 mai, et la finale aura lieu le 25 mai à Tirana, en Albanie.

Les adversaires possibles de l’OM en quarts de Conference League

Le tirage piège

Si sur le papier la plus petite équipe semble être Bodo Glimt, le club norvégien, cela ressemble parfaitement au tirage piège. Le collectif est rodé et enchaine les surprises, ils viennent d’éliminer l’AZ Alkmaar et s’était payé le luxe d’étriller l’AS Roma de Mourinho 6-1 en match de poule. Une équipe qui monte qui a gagné deux fois son championnat domestique et qui reste invaincu en Europe.

Le pire tirage

Aucune équipe ne sera simple à jouer, mais sur le papier l’épouvantail de la compétition reste l’AS Roma. Les hommes de Mourinho sont 7e de Serie A, ils ont sorti le Vitesse Arnhem au tour précédent. Mais attention aussi à Leicester, les anglais ont souffert face à Rennes mais sont passés…

« À ce stade, toutes les équipes restantes sont de qualité. Quoiqu’il en soit, heureusement pour nous, on fait partie du tirage au sort de demain. » 🎙️ – Jose Mourinho

Le meilleur tirage

Si l’OM pouvait choisir, Pablo Longoria éviterait surement les clubs néerlandais et les noms du Slavia Prague et du PAOK Salonique seraient peut choisis. Le club grec a sorti La Gantoise, alors que les tchèques sont difficilement venus à bout du club autrichien de Linz.