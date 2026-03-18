Copa City : l’Olympique de Marseille devient le premier club français intégré au jeu

Le jeu de simulation Copa City a officialisé l’arrivée de l’Olympique de Marseille et de la ville de Marseille dans son univers. Une annonce faite sur les réseaux sociaux, qui met en avant la ferveur unique des supporters olympiens. Le titre est attendu pour une sortie en mai.

Une annonce officielle qui met en avant la ferveur marseillaise

C’est désormais officiel : Olympique de Marseille intègre l’univers de Copa City. Le studio de développement a confirmé cette arrivée via une publication sur ses réseaux sociaux, en soulignant l’intensité et la réputation mondiale des supporters marseillais.

Dans son message, le jeu interpelle directement les joueurs en les invitant à relever un défi : être capables d’organiser une journée de match à Marseille. Une approche qui s’inscrit dans l’ADN du projet, centré sur l’expérience globale autour d’un événement footballistique majeur plutôt que sur le terrain lui-même.

Welcome @OM_Officiel to Copa City! 🔵⚪ One of the most passionate fanbases in the world is officially joining the game ⚽ Can you organize a matchday for the most intense fans in France? Find out this may on your favourite gaming platform 🎮 pic.twitter.com/yHR1DY9Jsy — Copa City (@CopaCityGame) March 17, 2026

Un concept innovant au cœur de la ville de Marseille

Contrairement aux simulations classiques de football, Copa City propose une expérience différente. Le joueur ne dirige pas une équipe, mais prend en main toute une ville accueillant un match. À Marseille, cela implique de gérer plusieurs paramètres essentiels : flux de supporters, sécurité, transports ou encore organisation des fan zones.



Chaque décision a un impact direct sur le bon déroulement de l’événement. L’objectif est d’éviter tout dysfonctionnement et d’assurer une expérience optimale aux fans, dans une logique mêlant gestion urbaine, simulation économique et organisation événementielle.

Avec l’intégration de l’Olympique de Marseille, le jeu s’appuie sur un club reconnu pour son environnement bouillant et exigeant. L’OM devient ainsi le premier représentant français dans Copa City, confirmant le poids de la culture football marseillaise dans ce type de projet.

Le lancement du jeu est annoncé pour le mois de mai, avec Marseille comme l’un des cadres majeurs de cette simulation.