Coup de froid sur le mercato de l’OM : une décision inquiétante en interne

À quelques jours de l’ouverture du mercato estival, l’Olympique de Marseille traverse une période de fortes tensions financières. Selon les informations de La Provence, la direction olympienne a décidé de geler plusieurs budgets en interne, une mesure qui témoigne des difficultés économiques auxquelles le club est actuellement confronté.

Cette décision a des conséquences directes sur le fonctionnement quotidien de l’OM. Toujours selon le quotidien régional, aucun recrutement ne peut être lancé pour le moment. Une situation qui concerne non seulement l’équipe première, mais également le centre de formation.

Plus surprenant encore, les restrictions budgétaires toucheraient aussi le recrutement de jeunes joueurs destinés à renforcer l’académie marseillaise. Un signal fort alors que la formation est généralement considérée comme un investissement prioritaire pour l’avenir d’un club.

Les difficultés ne s’arrêtent pas là. La Provence indique également que certaines commissions d’agents seraient désormais réglées avec davantage de retard et selon des échéanciers plus longs qu’auparavant. Une pratique qui illustre la volonté du club de préserver sa trésorerie dans l’attente d’opérations financières importantes.

Cette situation pourrait avoir un impact direct sur le mercato de l’OM. Alors que de nombreux mouvements sont attendus cet été pour permettre au club de reconstruire un effectif compétitif, les dirigeants marseillais semblent contraints de patienter avant de passer à l’action.

Dans ce contexte, les prochains mouvements de joueurs pourraient devenir déterminants. Une ou plusieurs ventes importantes pourraient être nécessaires afin de débloquer la situation et permettre à l’OM de relancer ses ambitions sur le marché des transferts.

À Marseille, l’été s’annonce plus incertain que jamais.