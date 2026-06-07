Mercato OM : le prix fixé pour Greenwood provoque la colère des supporters

L’avenir de Mason Greenwood continue d’agiter le mercato marseillais. Auteur d’une saison convaincante sous les couleurs de l’Olympique de Marseille, l’attaquant anglais attire les convoitises à travers l’Europe. Mais les clubs intéressés savent désormais à quoi s’en tenir : l’OM ne compte pas brader son joueur.

Selon les informations dévoilées par le spécialiste du mercato Fabrizio Romano, les dirigeants olympiens ont fixé leurs exigences à 50 millions d’euros, auxquels pourraient s’ajouter 5 millions d’euros de bonus. Un montant qui confirme la volonté du club phocéen de maximiser la valeur de l’un de ses principaux atouts offensifs.

Cette révélation tranche avec les rumeurs venues d’Italie ces derniers jours. Plusieurs médias transalpins évoquaient en effet une offre de l’AS Rome estimée à 35 millions d’euros. Un chiffre très éloigné des attentes marseillaises et qui semble insuffisant pour convaincre les dirigeants olympiens d’ouvrir la porte à un transfert.

🚨 Olympique Marseille initial request to sell Mason Greenwood this summer: €50m plus €5m add-ons. 🎥🇮🇹 More on Fenerbahçe, AS Roma: https://t.co/IFmydy0TJC pic.twitter.com/s8O0zCce0W — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 6, 2026

Un prix qui agace les supporters

Le dossier s’annonce d’autant plus animé que Fabrizio Romano évoque également l’intérêt de Fenerbahçe. Le club turc serait prêt à entrer dans la bataille pour tenter d’attirer l’attaquant anglais, ouvrant la voie à une possible concurrence entre plusieurs prétendants.

Du côté des supporters marseillais, cette valorisation risque de faire débat. Si un transfert à 50 millions d’euros, auxquels s’ajouteraient 5 millions de bonus, peut sembler conséquent au premier abord, la réalité est plus nuancée. En effet, l’OM devrait reverser entre 35 % et 40 % du montant de la vente à son ancien club, Manchester United, conformément aux clauses négociées lors de son arrivée. Dans ces conditions, le club phocéen ne récupérerait même pas l’intégralité de son investissement initial, estimé à environ 35 millions d’euros. Une perspective qui pourrait surprendre au regard du niveau affiché par Mason Greenwood et des prix pratiqués sur le marché actuel, où les attaquants de premier plan sont souvent valorisés bien au-delà. Toutefois, les dirigeants marseillais doivent également composer avec une situation financière délicate, qui pourrait les pousser à envisager une vente malgré un rendement économique loin d’être optimal.

Ça gueule sur le tarif annoncé de Greenwood mais le club est un champ de ruines, pris à la gorge, et doit faire vite… vous vous rappelez de vos idoles, les fans boys et community managers de Benatia et Longoria…? — Benjamin COURMES (@BenFCM) June 6, 2026