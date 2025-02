Coup de tonnerre et énormes menaces sur la Ligue 1 et le PSG !

Dans une affaire qui secoue le monde du football et de l’investissement sportif, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, se retrouve au cœur d’une polémique judiciaire. Mis en examen le 5 février pour complicité d’achat de vote et complicité d’abus de pouvoirs au préjudice de la SCA Lagardère, le dirigeant qatari n’a toutefois pas été placé sous contrôle judiciaire.

Cette décision a immédiatement fait réagir à Doha, révélant des tensions majeures autour de l’influence du Qatar sur ses investissements en France. La réaction à Doha ne s’est pas fait attendre. Selon une source proche du gouvernement, « Les Qataris en ont assez de tous ces abus. Fausses poursuites judiciaires, chantage, critiques quotidiennes, blâme pour l’incompétence totale des autres, tous les problèmes en France sont de leur faute, chaque fois qu’ils essaient d’aider c’est apparemment pour du ‘soft power’ – c’est de l’abus pur et simple et tout le monde en a assez. » Ces propos illustrent une lassitude face aux ingérences perçues dans le fonctionnement des instances françaises, notamment dans des secteurs sensibles comme celui des médias et du sport.

A lire : OM : Dugarry voit un grand danger pour Marseille !

Le Qatar menace de quitter la Ligue 1 (beIN Sport) et le PSG !

🔴 INFO RMC SPORT. après la mise en examen d’Al-Khelaïfi, le Qatar menace de retirer ses investissements en France, dont BeIN Sports et le Paris Saint-Germain.https://t.co/MEg9oTYqsH pic.twitter.com/jHw1psLj54 — RMC Sport (@RMCsport) February 13, 2025



Pour sa défense, Nasser Al-Khelaïfi a lui-même pris la parole devant les enquêteurs, déclarant : « Je suis surpris d’être ici aujourd’hui, je n’avais aucune influence sur ce dossier. Je me retrouve au milieu de ce dossier dans lequel je n’ai aucune connexion simplement sur la base d’une seule communication téléphonique concernant un problème avec le Qatar, une question que j’ai transmise et mon rôle s’est limité à ça. » Il ajoute ensuite, se sentant injustement ciblé, « Ils disent ‘Nasser ci, Nasser ça.’ Pour se défendre, ils citent mon nom. »

L’enquête porte notamment sur la possible tentative d’Arnaud Lagardère, en 2018, d’influencer un vote-clé du fonds qatari, alors actionnaire majoritaire du groupe Lagardère. Cette affaire, qui mêle soft power et enjeux économiques, pourrait bien avoir des répercussions considérables, notamment si le Qatar décidait de retirer ses investissements en France, affectant ainsi des entités telles que BeIN Sports et, bien sûr, le PSG.