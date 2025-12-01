Coupe de France : Froid, difficultés sportives, ancien coach… l’OM va retrouver le FBBP 01 !

Le futur adversaire de l’OM en Coupe de France, le FBBP 01, traverse une période particulièrement délicate. Le club de Bourg-Péronnas, aujourd’hui encore appelé ainsi par une partie de ses supporters malgré la mention officielle de Bourg-en-Bresse, vit un exercice 2025-2026 marqué par les difficultés sportives, financières et administratives. Avant de défier Marseille, la formation de l’Ain lutte d’abord pour sa survie en National.

Sur le plan sportif, le bilan est alarmant : le FBBP 01 occupe la 16ᵉ place sur 17 en National, avec seulement 7 points en 13 journées. Une statistique qui résume la saison : une victoire, quatre nuls et huit défaites. Une dynamique insuffisante qui maintient le club dans la zone rouge et le place parmi les favoris… pour la relégation.

Un club en difficulté (4V, 4N, 8D) avant de défier l’OM



Ces difficultés s’inscrivent dans un contexte plus large. Le club avait déjà connu un épisode administratif tendu à l’issue de la saison 2024-2025, marqué par une décision initiale de rétrogradation en National 2 par la DNCG. Finalement, le 3 juillet 2025, l’appel a permis au FBBP 01 de rester en troisième division, mais avec un encadrement strict de la masse salariale, preuve du fragilité structurelle du projet.

Malgré tout, la Coupe de France représente une bouffée d’air. Lors du 8ᵉ tour, Bourg-Péronnas a arraché sa qualification contre Selongey (R1) sur un score serré de 3-2, renouant avec un souffle d’espoir dans une saison pesante. Cette compétition constitue peut-être l’unique opportunité de regagner un peu d’orgueil et d’offrir un moment de répit à ses supporters.

Avant de recevoir l’OM, le FBBP 01 devra toutefois disputer un match crucial à Villefranche-Beaujolais, concurrent direct dans la lutte pour le maintien (14ᵉ). Un déplacement qui illustrera une nouvelle fois la complexité de son calendrier.

Il fera froid au stade Marcel-Verchère ! Le Frapper ancien coach de la reserve de l’OM est sur banc !

L’OM se déplacera donc au stade Marcel-Verchère, où le froid hivernal fait partie du décor habituel. Un stade où les Marseillais ont laissé un souvenir marquant en 2018, avec un succès 9-0 sous Rudi Garcia. Aujourd’hui, c’est David Le Frapper, ancien coach de la réserve olympienne (2016-2019), qui dirige le FBBP 01. Une connexion supplémentaire entre les deux clubs, mais qui n’efface en rien l’écart actuel entre les deux dynamiques.

Dans ce contexte, la rencontre s’annonce déséquilibrée sur le papier… mais la Coupe de France rappelle souvent que rien n’est jamais écrit d’avance.