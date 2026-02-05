Coupe de France : L’adversaire de l’OM quarts de finale est connu !

Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France a été effectué ce jeudi soir, révélant des affiches prometteuses pour la suite de la compétition. Quatre rencontres sont au programme, avec plusieurs duels entre clubs de Ligue 1.

L’Olympique de Marseille recevra Toulouse, tandis que l’Olympique Lyonnais affrontera Lens dans un choc attendu. De son côté, Lorient accueillera Nice, et Strasbourg/Monaco se déplacera à Reims.

Les quarts de finale de la Coupe de France se disputeront dans les prochaines semaines, avec pour objectif une place dans le dernier carré de la compétition.