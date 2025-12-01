Coupe de France : le tirage au sort complet ! (et plutôt favorable aux clubs de Ligue 1)

L’OM devra se déplacer sur la pelouse du FBBP 01 (National 1) ! Le tirage au sort des 32es de finale de la Coupe de France, effectué au Parc des Princes, a confirmé un scénario globalement favorable pour les équipes de Ligue 1. À l’exception du duel entre Auxerre et Monaco, aucune autre opposition directe entre clubs de l’élite n’a été tirée. Le PSG, Lyon, Lens et plusieurs autres clubs de première division ont hérité d’adversaires hiérarchiquement inférieurs.

Les rencontres se joueront le week-end du 20 décembre, marquant comme chaque année l’entrée en lice des clubs de Ligue 1.

Un tirage largement favorable aux clubs de Ligue 1

Le Paris Saint-Germain affrontera Vendée Fontenay (N3) pour un déplacement largement à sa portée. L’OM, de son côté, devra se montrer sérieux face à Bourg-en-Bresse, actuel pensionnaire de National 1. Lyon bénéficiera également d’un tirage très accessible avec un déplacement à Saint Cyr Collonges Mont d’Or (R1).

D’autres clubs de L1 ont également été épargnés par le tirage. Lens ira jouer contre l’Entente Feignies Aulnoye (N2), tandis que Lille se déplacera chez Saint-Maur Lusitanos (N2).

Trois équipes de Ligue 1 hériteront néanmoins d’adversaires du niveau supérieur :

Nice recevra Saint-Étienne ,

recevra , Strasbourg affrontera Dunkerque ,

affrontera , Le Havre jouera contre Amiens.

Par ailleurs, plusieurs formations retrouveront des adversaires habitués aux exploits en Coupe : Angers défiera Les Herbiers (N2), ancien finaliste, tandis que Nantes tentera d’éviter le piège à Concarneau, solide club de National 1.

Rennes, vainqueur en 2019, se déplacera aux Sables (N3). Brest ira à Avranches (N2), et Lorient jouera en Guadeloupe chez l’AS Gosier, où évolue notamment Claudio Beauvue.

Un tirage qui confirme une tendance nette : les clubs de Ligue 1 s’en sortent bien dans l’ensemble, avec des affiches où ils partiront logiquement favoris.

Toutes les affiches des 32es de finale de Coupe de France

Groupe A (avec Lyon et Marseille)

Saint Cyr Collonges Mont d’Or (R1) – Lyon

Grenoble (L2) – Nancy (L2)

Bourg-en-Bresse (N1) – Marseille

Mérignac (R1) – Istres (N2)

Lyon La-Duchère (N3) – Toulouse

Nice – Saint-Étienne (L2)

Le Puy (N1) – Bordeaux (N2)

Auxerre – Monaco

Bassin d’Arcachon (N3) – Hauts Lyonnais (N3)

Canet (N3) – Montpellier (L2)

Groupe B (avec Lens, Lille et Strasbourg)

Freyming (R2) – Chantilly (N2)

Biesheim (N2) – Metz

Olympique Marcq-en-Barœul (R1) – Troyes (L2)

Stade Béthunois (R1) – Sochaux (N1)

Entente Feignies Aulnoye (N2) – Lens

Croix (N3) – Reims (L2)

Strasbourg – Dunkerque (L2)

Raon-l’Étape (R1) – Paris FC

Orléans (N1) – Dieppe (N2)

Le Havre – Amiens (L2)

Saint-Maur Lusitanos – Lille

Groupe C (avec le PSG, Nantes et Rennes)