Coupe de France : L’incroyable réaction des joueurs de Bayeux après avoir tiré l’OM !

Publié le - Mis à jour le

Le petit poucet Bayeux FC, club de Régional 1, vit des heures historiques. Les Normands affronteront l’Olympique de Marseille dans la cadre des 16e de finale de la Coupe de France.

La nouvelle a déclenché une véritable explosion de joie chez les joueurs, le staff et les supporters du club (dont une vidéo de liesse a été partagée sur les réseaux sociaux). Les joueurs n’ont pas caché leur enthousiasme : ce tirage est considéré comme un moment historique, un rêve éveillé pour des amateurs qui n’avaient jamais vécu une telle affiche.

Bayeux, qui a déjà créé la surprise en éliminant des équipes de divisions supérieures pour atteindre les 16es, aborde cette confrontation comme une fête populaire et un challenge unique dans son histoire, pleinement conscient de l’écart de niveau avec l’OM, mais motivé à jouer sans complexe.

