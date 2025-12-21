Coupe de France : l’OM déroule et écrase Bourg-en-Bresse (6-0)

L’Olympique de Marseille n’a laissé aucune chance à Bourg-en-Bresse lors des 32es de finale de la Coupe de France. Sérieux dès l’entame et totalement dominateurs après la pause, les Olympiens se sont imposés 6-0, confirmant leur efficacité offensive cette saison.

Dès la 8e minute, le capitaine Leonardo Balerdi ouvrait le score d’une tête puissante sur corner, lançant idéalement les Marseillais. Longtemps accrochés en première période malgré leur maîtrise, les hommes de l’OM ont accéléré au retour des vestiaires.

À l’heure de jeu, Mason Greenwood faisait le break d’un tir précis du gauche (58e), avant que le match ne bascule définitivement. Pierre-Emile Højbjerg envoyait une frappe lointaine imparable (64e), suivi deux minutes plus tard par Igor Paixao, tout en finesse (66e).

La fin de rencontre a tourné à la démonstration, portée par la jeunesse marseillaise. Bilal Nadir a inscrit le cinquième but avec classe à la 78e minute, avant que le jeune Tadjidine Mmadi, 18 ans, ne clôture le festival à la 87e minute.

Avec cette large victoire, l’OM signe déjà son septième match de la saison avec quatre buts ou plus et valide tranquillement son billet pour les seizièmes de finale. Une prestation aboutie, symbole d’un collectif en confiance et d’une profondeur d’effectif prometteuse.