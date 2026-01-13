Coupe de France : l’OM écrase Bayeux (9-0) et rejoint Rennes en huitièmes de finale

L’Olympique de Marseille n’a laissé aucune place au suspense. Ce mardi soir, en 16es de finale de la Coupe de France, les hommes de Roberto De Zerbi ont largement dominé Bayeux, dernier club amateur encore en lice, avec une victoire fleuve 9-0 au stade Michel-d’Ornano de Caen. Un succès logique qui propulse l’OM en huitièmes de finale, où il affrontera le Stade Rennais.

Une première période à sens unique

Quatre jours après la cruelle défaite face au PSG lors du Trophée des champions, l’OM a immédiatement affiché un visage sérieux et appliqué. Rapidement dépassés, les joueurs de Bayeux ont concédé l’ouverture du score dès la 13e minute, Angel Gomes concluant une action initiée par Amir Murillo. La suite a été un véritable récital marseillais.

Hamed Traoré (19e), Mason Greenwood (26e) puis Amine Gouiri (32e) ont permis à l’OM de rentrer aux vestiaires avec une avance déjà écrasante (4-0). Les rares tentatives bayeusaines ont été facilement maîtrisées par Jeffrey De Lange, sous les encouragements nourris du public normand.

Un festival offensif après la pause

La domination olympienne s’est poursuivie en seconde période. Greenwood s’est offert un doublé rapide (49e), avant que Gouiri n’aggrave encore le score (55e). Les entrants ont également participé à la fête, avec des buts de CJ Egan-Riley (80e) et Neal Maupay (86e), avant que Greenwood ne scelle définitivement le score dans les dernières secondes (90e).

Un OM favori dans un tableau ouvert

Éliminé dès lundi, le PSG laisse un tableau beaucoup plus ouvert dans cette Coupe de France 2026. Dans ce contexte, Marseille apparaît désormais comme l’un des grands favoris, avec l’objectif clair de mettre fin à une disette de titres qui dure depuis 2012. Prochain rendez-vous : un choc face à Rennes en huitièmes de finale.