Coupe de France : l’OM surclasse Bourg-en-Bresse (0-6), la qualification résumée en 10 points !

Sérieux, efficace et impitoyable après la pause, l’Olympique de Marseille s’est largement imposé ce dimanche sur la pelouse de Bourg-en-Bresse (0-6) en 32e de finale de la Coupe de France. Longtemps bousculés avant la mi-temps, les hommes de _Roberto De Zerbi_ ont accéléré en seconde période pour valider leur qualification avec autorité.

Dès l’entame, l’OM a imposé sa possession et son rythme, monopolisant le ballon face à un FBBP 01 regroupé mais entreprenant. Cette domination est rapidement récompensée à la 8e minute par Leonardo Balerdi, qui ouvre le score de la tête sur corner, parfaitement servi par Angel Gomes.

Malgré ce but précoce, les Marseillais ne parviennent pas à se mettre définitivement à l’abri avant la pause. Bourg-en-Bresse, sans complexe, se procure plusieurs situations dangereuses, notamment par Cissé et Boumaaoui, contraignant l’OM à rester vigilant. À la mi-temps, le score reste limité (0-1), laissant planer un doute relatif malgré une nette domination statistique.

Une démonstration offensive après la pause



Le retour des vestiaires change totalement la physionomie de la rencontre. Plus justes techniquement et plus incisifs, les Olympiens accélèrent brutalement. À la 59e minute, Mason Greenwood double la mise, inscrivant son quinzième but toutes compétitions confondues cette saison.

Dans la foulée, Pierre-Emile Højbjerg (64e) puis Igor Paixão (66e) assomment un adversaire qui finit par céder physiquement. Les changements opérés par Roberto De Zerbi apportent encore plus de percussion : Bilal Nadir marque à la 77e minute, avant que Tadjidine Mmadi, 18 ans, ne s’offre son premier but en professionnel à la 87e, scellant une victoire nette et sans appel.

Le match en 10 points clés