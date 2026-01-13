Coupe de France : OM – Rennes en cas de qualification !

Alors que les seizièmes de finale de la Coupe de France ne sont pas encore totalement achevés, le tirage au sort des huitièmes de finale a déjà livré son verdict. Une pratique désormais classique dans la compétition, qui permet aux clubs et aux supporters de se projeter. Et pour l’Olympique de Marseille, l’affiche potentielle a de quoi attirer l’attention.

En cas de qualification face à Bayeux, pensionnaire de Régional 1, l’OM affrontera Rennes lors des huitièmes de finale, avec un avantage non négligeable : la rencontre se jouerait au stade Vélodrome. Un choc entre deux clubs de Ligue 1 qui s’inscrirait parmi les affiches les plus relevées de ce tour.

Avant d’envisager ce duel, les Marseillais devront toutefois se montrer sérieux face à Bayeux, un adversaire largement inférieur sur le papier mais qui n’a rien à perdre. La Coupe de France a souvent rappelé que les écarts de division ne garantissent rien, surtout dans un format à élimination directe.

Plusieurs chocs entre clubs de l’élite dont un possible OM – Rennes

Le tirage au sort promet en tout cas un programme dense et attractif. Deux, voire trois confrontations entre clubs de L1 sont possibles selon les qualifications encore en attente. Outre l’éventuel OM – Rennes, les amateurs de football français suivront avec attention Strasbourg – Monaco ainsi que Lorient – Paris FC, une affiche 100 % Ligue 1.

Toutes les affiches des huitièmes de finale: Toulouse (L1) – Amiens (L2) Strasbourg (L1) – Monaco (L1) Reims (L2) – Le Mans (L2) Nice (L1) – Montpellier (L2) Lyon (L1) – Laval (L2) Bayeux (R1) ou Marseille (L1) – Rennes (L1) Lorient (L1) – Paris FC (L1) Troyes (L2) – Lens… pic.twitter.com/loPlyZxmWP — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 13, 2026



D’autres rencontres opposeront des clubs de divisions différentes, avec des outsiders bien décidés à prolonger leur parcours. Lyon se déplacera face à Laval, tandis que Nice recevra Montpellier. De son côté, Lens ira défier Troyes, pensionnaire de Ligue 2, dans un match potentiellement piégeux.

Toutes les affiches des huitièmes de finale

Voici le tableau complet des rencontres issues du tirage au sort :

Toulouse (L1) – Amiens (L2)

Strasbourg (L1) – Monaco (L1)

Reims (L2) – Le Mans (L2)

Nice (L1) – Montpellier (L2)

Lyon (L1) – Laval (L2)

Bayeux (R1) ou Marseille (L1) – Rennes (L1)

Lorient (L1) – Paris FC (L1)

Troyes (L2) – Lens (L1)



Avec plusieurs affiches équilibrées et la possibilité de chocs de haut niveau, ces huitièmes de finale de Coupe de France s’annoncent décisifs dans la course au trophée. Pour l’OM, l’enjeu est double : éviter le piège face à Bayeux et s’offrir ensuite une soirée européenne avant l’heure face à Rennes, dans un Vélodrome qui pourrait afficher une nouvelle fois complet.