Coupe de France : sept clubs qualifiés, l’OM en attente du tirage au sort des quarts

Qualifié après un succès net face à Rennes, l’Olympique de Marseille figure parmi les sept clubs déjà en quarts de finale de la Coupe de France. Le dernier billet se jouera ce jeudi soir, avant un tirage au sort très attendu.

L’Olympique de Marseille a validé son billet pour les quarts de finale de la Coupe de France mardi soir, en dominant Rennes (3-0) au terme d’un match maîtrisé. Grâce à cette victoire, l’OM fait partie des sept équipes déjà qualifiées avant le tirage au sort programmé ce jeudi 5 février à 19h50. Les Marseillais connaîtront alors leurs adversaires potentiels pour la suite de la compétition.

Les sept premiers qualifiés pour les quarts

Outre l’OM, six autres clubs ont déjà composté leur ticket. Reims s’est imposé sans trembler face au Mans (3-0), mettant fin à une longue série d’invincibilité de son adversaire. Lorient a écarté le Paris FC (2-0), tandis que Lyon a dominé Laval sur le même score. Nice a validé sa qualification au terme d’un match spectaculaire contre Montpellier (3-2), Toulouse a pris le dessus sur Amiens (1-0) et Lens s’est montré solide à Troyes (4-2).

Ces résultats confirment la domination des formations de Ligue 1 à ce stade de la compétition, face à des équipes issues de l’échelon inférieur.

🏆 Coupe de France

Un dernier ticket encore en jeu entre Monaco et Strasbourg

Le tableau des quarts ne sera définitivement complété qu’à l’issue de la rencontre Strasbourg–Monaco, programmée ce jeudi soir à 21h. Le vainqueur rejoindra les sept clubs déjà qualifiés et sera intégré au tirage au sort dans la foulée.

À ce stade de la Coupe de France, chaque qualification rapproche un peu plus du Stade de France, théâtre de la finale. Pour l’Olympique de Marseille, toujours en quête d’un premier trophée depuis 2012, l’enjeu est clair : poursuivre un parcours sans faux pas dans une compétition historiquement chère au club.