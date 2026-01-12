Coupe de France : Tous les résultats des 16e en attendant le PSG et l’OM !

La Coupe de France a livré une grande partie de ses verdicts lors des 16es de finale disputés du samedi 10 au dimanche 11 janvier 2026. Avant les rencontres très attendues du PSG et de l’OM, programmées lundi et mardi, les principaux enseignements concernent les qualifications des favoris, quelques éliminations marquantes et de larges succès.

Un samedi globalement maîtrisé par les clubs professionnels

La journée de samedi a été marquée par une hiérarchie globalement respectée. En déplacement à Orléans, pensionnaire de National, l’AS Monaco a su éviter le piège malgré une résistance tardive des locaux. Les Monégasques se sont imposés 3-1 grâce notamment à Folarin Balogun et George Ilenikhena, auteur d’un doublé en fin de rencontre.

À Avranches, le RC Strasbourg n’a laissé aucune place au suspense. Les Alsaciens ont surclassé l’US Avranches (6-0) avec des buts de Panichelli, Enciso, Moreira, Godo et Nanasi, validant une qualification nette pour les huitièmes de finale.

Dans les confrontations entre clubs de divisions inférieures, Troyes a remporté le duel de Ligue 2 sur la pelouse de Bastia (2-0), tandis qu’Amiens a dû s’employer face à Montreuil, club de Régional 1, pour s’imposer 4-2. À noter également l’élimination de Toulouse par Angers à l’issue de la séance de tirs au but après un match nul (1-1).

Dimanche : Nantes éliminé, Lyon s’impose à Lille

Le dimanche a apporté son lot de confirmations et de déceptions. Le FC Nantes a vu son parcours s’arrêter face à l’OGC Nice, battu aux tirs au but après un match nul 1-1. Le Stade Rennais a dû attendre la seconde période pour faire la différence face à l’US Chantilly (3-1).

Les résultats des 16e de finale de #CoupedeFrance en attendant le #PSG et l’#OM Samedi 10 janvier 2026 Angers (L1) – Toulouse (L1) : 1-1 (5-6, tab) Bastia (L2) – Troyes (L2) : 0-2 Montreuil (R1) – Amiens (L2) : 2-4 Orléans (Nat) – AS Monaco (L1) : 1-3 Avranches (N2) –… pic.twitter.com/l4Uc931QM7 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 12, 2026



Dans l’un des chocs de ces 16es de finale, l’Olympique Lyonnais s’est imposé sur la pelouse de Lille (2-1), grâce notamment à des réalisations rapides et une maîtrise collective efficace. À Metz, Montpellier a créé la surprise en s’imposant largement (4-0), confirmant les difficultés messines dans cette compétition.

A lire aussi : OM : Mauvaise nouvelle pour la formation !

L’OM et le PSG encore attendus

La compétition se poursuivra lundi avec le duel francilien entre le PSG et le Paris FC. Mardi, l’Olympique de Marseille, entraîné par Roberto De Zerbi, fermera la marche avec un déplacement très attendu à Caen face à Bayeux, pensionnaire de Régional 1. Un rendez-vous particulier pour l’OM, qui cherchera à éviter tout faux pas et à rejoindre les huitièmes de finale d’une Coupe de France toujours propice aux surprises.