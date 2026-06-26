Coupe du Monde 2026 : 1ère place pour la France ? Quelle heure, quelle chaine TV ?

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Dans une semaine éprouvante tant sur le plan physique que mental, l’Équipe de France affronte la Norvège ce soir à 21 heures (heure française) pour la 1ère place du Groupe I.

Endeuillé suite au décès de sa mère, Didier Deschamps ne sera pas sur le banc des Bleus ce soir face aux Norvégiens. Il sera remplacé par son adjoint, Guy Stéphan.

Pas de victoire lors des derniers matchs de poule…

C’est une statistique qui peut installer des doutes et le scepticisme côté français. Sous Didier Deschamps, les Bleus n’ont remporté aucun des derniers matchs de phase de poule lors des 3 Coupes du Monde disputées… En 2014, l’Équipe de France affrontait l’Équateur, score final 0-0. En Russie, le match contre le Danemark s’est fini sur le même score. Enfin, la dernière édition 2022 a vu Kylian Mbappé et ses coéquipiers s’incliner face à la Tunisie…

Cette rencontre serait également une occasion pour Kylian Mbappé de continuer à s’inscrire dans la légende de l’Équipe de France. Déjà meilleur buteur de l’histoire de la sélection avec 60 réalisations, l’attaquant du Real Madrid sera opposé à Erling Haaland (Manchester City) dans un duel à distance… Une éventuelle titularisation de Kylian Mbappé serait un bon signe pour la France, lui qui n’a jamais perdu en tant que titulaire quand il débute sur le terrain avec les Bleus.

Une victoire pour le sélectionneur…

Endeuillé suite au décès de sa mère, Didier Deschamps a dû rentrer en France pour assister aux obsèques et ne sera pas sur le banc ce soir contre la Norvège. Cet événement a suscité une vive émotion au sein du groupe français. Les joueurs auront à cœur de gagner pour Didier Deschamps, comme l’a confirmé Aurélien Tchouaméni en conférence de presse, hier : “Au nom de l’Équipe de France, on souhaitait adresser toutes nos condoléances au sélectionneur, sa famille et son entourage...” Une déclaration pleine de sincérité qui prouve l’unité du groupe des Bleus, qui est derrière son sélectionneur depuis le début et ne le lâchera pas dans cette période difficile… Interrogé après la prise de parole du milieu du Real Madrid, Guy Stéphan, qui remplacera Didier Deschamps sur le banc, est revenu sur la mission que ce dernier lui a confiée : “Avec l’ensemble du staff, je m’efforcerai de me montrer digne de la confiance qu’il m’accorde…”

Ce Norvège-France sera aussi l’occasion d’observer un duel entre Mbappé et Haaland, tous deux à 4 buts inscrits lors de ce Mondial, à une unité de Lionel Messi… Le dernier affrontement entre les deux attaquants remonte à février 2025 lors d’un barrage retour de Ligue des Champions, au cours duquel Kylian Mbappé avait inscrit un triplé au Stade Santiago Bernabéu (Madrid). L’attaquant français semble avoir un avantage psychologique sur son adversaire à l’approche de ce match décisif pour la 1ère place du Groupe I.

Pour rappel, en cas de 2e place, les Bleus affronteront la Côte d’Ivoire le mardi 30 juin à 19 heures (heure française), tandis qu’une 1ère place leur offrirait un éventuel duel face à la Suède, selon le résultat des autres groupes de la Coupe du Monde…

Paul Laffisse