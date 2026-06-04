Coupe du Monde 2026 : 7 joueurs de l’OM présents !

À neuf jours du coup d’envoi du Mondial 2026, les sélections du monde entier peaufinent leurs derniers réglages tactiques avant une compétition qui s’annonce historique. Dans ce contexte, l’Olympique de Marseille n’est pas en reste : pas moins de sept Olympiens ont été retenus par leur sélection respective pour disputer la compétition ultime de football, qui débutera le 11 juin et s’achèvera le 19 juillet prochain.

Malgré une saison en demi-teinte, l’OM demeure une vitrine internationale bien garnie. Alors que le mercato estival se profile et que le club phocéen cherche à rebondir après une année décevante sur le plan des résultats, le Mondial 2026 offre à plusieurs joueurs de l’effectif une occasion de faire la différence dans une compétition majeure.

Rulli, Balerdi, Medina : Un nouveau sacre pour les trois argentins de l’OM ?

Geronimo Rulli, Leonardo Balerdi et Facundo Medina ont tous les trois été retenus par le sélectionn… pour disputer le Mondial 2026 avec l’Albiceleste. À noter que les deux derniers cités célèbreront leur première participation à la compétition dans la peau de champions du monde en titre.

Gouiri, l’atout offensif des Fennecs

Le buteur algérien Amine Gouiri disputera également la Coupe du Monde avec les Fennecs. Retenu dans la liste du sélectionneur Vladimir Petkovic communiquée le 31 mai, l’attaquant — auteur d’une saison convaincante à l’OM — aura sans doute à cœur de briller dans cette édition inédite du Mondial.

Cornelius, une surprise qui peut s’avérer concluante ?

Retenu à la surprise générale par son sélectionneur, le défenseur canadien Derek Cornelius disputer… avant de revenir de son prêt peu concluant aux Glasgow Rangers, en Écosse. Cette participation surprise pourrait bien profiter à l’OM : en cas de bonnes performances, Cornelius pourrait s’imposer comme un vrai leader dans une défense en quête de cadres.

Le milieu hollandais Timber au Mondial

Arrivé cet hiver en provenance de Feyenoord pour 4,5 millions d’euros, Quinten Timber a été l’une des rares satisfactions de la seconde partie de saison olympienne. Il a été retenu par Ronald Koeman pour représenter les Pays-Bas au Mondial.

Weah, l’Américain qui a conquis le Vélodrome

Si certains pouvaient douter de lui en début de saison, Timothy Weah a su conquérir le public marseillais. Régulier dans ses performances et véritable couteau suisse sur le front de l’attaque, l’Américain a affiché son souhait de rester au club. Il défendra les couleurs des États-Unis à domicile, sur leurs propres terres.

Aguerd, le retour du guerrier marocain

Nayef Aguerd laisse une image en demi-teinte après sa première saison à l’OM. Souvent blessé, le dé…. Victime d’une pubalgie, il a malheureusement dû mettre un terme à sa saison le 12 mars. Il aura à cœur de briller sous le maillot du Maroc et de revenir à Marseille avec l’ambition de s’imposer comme le patron de la défense olympienne.

Au total, ce ne sont pas moins de sept Olympiens qui disputeront la prochaine Coupe du Monde. Malgré des résultats en dessous des attentes cette saison, le fait que ces joueurs soient retenus par leur sélection respective témoigne de la compétitivité de l’Olympique de Marseille sur la scène internationale.

Le Mondial 2026 sera peut-être l’occasion pour certains d’entre eux de se révéler pleinement et de revenir au Vélodrome avec un nouveau statut.

Paul Laffisse