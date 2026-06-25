Coupe du Monde 2026 : Allemagne, France, Norvège… quelles heures ? Quelles chaînes TV ?

FC Marseille est aujourd’hui menacé de disparaître L’incendie survenu au Black Angus a ravagé notre studio, notre décor et une grande partie de notre matériel de tournage. Sans studio, sans matériel et sans lieu pour produire nos émissions, c’est toute l’aventure Football Club de Marseille qui est en danger. Nous lançons une cagnotte pour sauver le média, reconstruire un studio et continuer à faire vivre l’actualité de l’OM avec vous. 💙🤍 Je soutiens FC Marseille

Deux semaines jour pour jour après le coup d’envoi de la compétition, la troisième journée de la phase de groupes du Mondial se poursuit. Alors que le tableau final commence progressivement à se dessiner, plusieurs sélections jouent leur survie dans la compétition et devront livrer une dernière bataille pour espérer rejoindre les 32 équipes qualifiées pour la phase finale. Une formalité pour l’Allemagne ? Après une victoire spectaculaire face à la Côte d’Ivoire, les hommes de Julian Nagelsmann ont déjà validé leur qualification pour le tour suivant. Pour ce dernier match de poule, la Mannschaft affrontera l’Équateur de Willian Pacho, une équipe bien décidée à arracher son billet pour les seizièmes de finale. Si l’Allemagne peut s’appuyer sur son expérience et sa profondeur d’effectif, l’Équateur a montré de belles choses lors des éliminatoires sud-américains. Compacte et disciplinée, la Tri devra toutefois se montrer bien plus efficace pour espérer rivaliser avec l’Allemagne… Dans l’autre rencontre du groupe E, la Côte d’Ivoire d’Emerse Faé joue déjà gros face à Curaçao. Battus précédemment, les Éléphants n’auront pas d’autre choix que de s’imposer pour garder espoir, face à une équipe de Curaçao sans pression mais capable de créer la surprise. Groupe D : des confrontations sous haute tension Dans le groupe D, les deux rencontres s’annoncent particulièrement ouvertes, avec quatre équipes encore en course pour une qualification. Le Paraguay affronte l’Australie dans un duel qui pourrait s’apparenter à un véritable match couperet. Solides défensivement, les Sud-Américains tenteront d’imposer leur impact physique et leur rigueur tactique. En face, l’Australie, souvent redoutable dans les grands rendez-vous, misera sur son engagement et sa discipline pour déjouer les pronostics. Une rencontre indécise où le moindre détail pourrait faire basculer le destin des deux nations. Dans le même temps, la Turquie se mesure aux États-Unis. Les Turcs, portés par leur ferveur et leur capacité à emballer les rencontres, devront faire preuve de régularité face à une formation américaine jeune mais dynamique. Les États-Unis, en constante progression sur la scène internationale, disposent d’atouts offensifs intéressants et pourraient bien poser de sérieux problèmes à une équipe turque parfois irrégulière.

Groupe F : duel de styles et enjeux cruciaux Le groupe F propose également deux affiches passionnantes avec des styles de jeu bien différents. Le Japon affronte la Suède dans un match qui promet d’opposer vitesse et technique à puissance et organisation. Très à l’aise dans le jeu rapide et les transitions, les Japonais tenteront de bousculer un bloc suédois réputé pour sa solidité et son efficacité sur coups de pied arrêtés. Une opposition tactique qui pourrait accoucher d’un match serré. Dans l’autre rencontre, la Tunisie défie les Pays-Bas. Les Aigles de Carthage devront réaliser un exploit face à une formation néerlandaise souvent très maîtrisée dans la possession et redoutable offensivement. La Tunisie, courageuse et combative, devra livrer une prestation quasi parfaite pour espérer créer la sensation et se hisser au tour suivant. Groupe I : des favoris sous pression Enfin, le groupe I nous offre deux affiches particulièrement attendues. La France se déplace pour affronter la Norvège dans un choc aux allures de test grandeur nature. Les Bleus, parmi les favoris de la compétition, devront se méfier d’une équipe norvégienne solide et capable de faire mal en contre. Avec des individualités majeures, la Norvège pourrait jouer les trouble-fêtes si la France manque de concentration. Dans l’autre match, le Sénégal affronte l’Irak. Les Lions de la Teranga, forts de leur impact physique et de leur qualité offensive, partent avec la faveur des pronostics. Mais l’Irak, combatif et discipliné, pourrait compliquer la tâche aux Africains, surtout dans un contexte où chaque point compte. À l’approche de la phase finale, la tension monte d’un cran : entre confirmations attendues et possibles surprises, cette troisième journée pourrait bien rebattre totalement les cartes.

Au moment d’aborder cette dernière ligne droite de la phase de groupes, chaque minute comptera et la moindre erreur pourrait s’avérer fatale. Si certaines grandes nations semblent déjà lancées vers la suite de la compétition, de nombreux scénarios restent encore possibles. Entre confirmations attendues et surprises de dernière minute, cette troisième journée promet de bouleverser les hiérarchies et de faire naître de nouveaux espoirs. Le Mondial n’a sans doute pas encore livré tous ses secrets.

Paul Laffisse