Coupe du Monde 2026 : Angleterre, Colombie, Portugal… entre confirmation et déception…

Le Portugal de CR7 frustré par la RD Congo
Malgré un avantage pris à la 6e minute grâce au but du milieu parisien Joao Neves, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo n’ont pas su conserver leur avantage et ont finalement vu la RD Congo revenir au score sur une réalisation du buteur de Newcastle Yoan Wissa à la 45e+2. Malgré son statut de potentiel vainqueur final, le Portugal a été accroché par une équipe congolaise qui aura su concrétiser une de ses rares occasions, preuve que les Léopards sont capables de tenir tête aux “grandes” nations et ne seront pas à sous-estimer dans cette Coupe du Monde. Les hommes de Roberto Martinez ont eu du mal à prendre l’avantage, à l’image de Cristiano Ronaldo qui a été particulièrement décevant pour son entrée en lice.
Dans ce même groupe K, la Colombie de James Rodriguez est venue à bout de l’Ousbékistan du citizen Abdukodir Khusanov sur le score de 3-1. Un succès qui permet aux Colombiens de prendre la tête du groupe. Ils ont notamment pu compter sur la grande performance de leur ailier Luis Diaz (Bayern Munich) auteur d’un but et une passe décisive…
Les prochains rendez-vous du groupe :
Portugal- Ousbékistan à 19 heures (heure française) sur M6 & BeIn Sports 1
Colombie- RD Congo à 4 heures du matin sur BeIn Sports 1
Le prince Harry commence fort…
Dans une des affiches classiques de la Coupe du Monde, cet Angleterre- Croatie a offert un grand spectacle aux supporters… score final : 4-2 pour les anglais. Harry Kane (auteur d’un doublé), Jude Bellingham et Marcus Rashford ont été tous les trois buteurs pour l’entrée en lice des Three Lions. Le buteur du Bayern Munich a tout d’abord inscrit un pénalty à la 12e avant d’inscrire son doublé le 42e. La première mi-temps a été particulièrement spectaculaire avec notamment une force de réaction côté croate, 2-2 à la mi-temps… Au retour des vestiaires, le milieu du Real Madrid Jude Bellingham a justifié son statut de leader offensif côté anglais…
Dans l’autre rencontre du groupe L, les ghanéens ont remporté un succès précieux face au Panama de l’ancien marseillais Amir Murillo. 1-0 sur un but de Yirenkyi à la 90+5e minute… après un match longtemps équilibré où le Panama a été dangereux mais inefficace.
Prochaines rencontres du groupe L :
Angleterre- Ghana le 23 juin à 22 heures (heure française) sur M6 & BeIn Sports 1
Panama- Croatie le 24 juin à 1 heure du matin sur BeIn Sports 1