Coupe du Monde 2026 : Angleterre, Colombie, Portugal… entre confirmation et déception…

Déjà une semaine que la Coupe du monde 2026 a débuté et la compétition tient toutes ses promesses. Entre favoris bousculés, surprises inattendues et premières confirmations, cette phase de groupes offre déjà son lot d’enseignements. La dernière soirée n’a pas fait exception : le Portugal de Cristiano Ronaldo a été freiné d’entrée par une courageuse RD Congo, tandis que la Colombie a pris les commandes du groupe K avec autorité. Dans le groupe L, l’Angleterre a envoyé un message fort en dominant la Croatie au terme d’un match spectaculaire, pendant que le Ghana s’arrachait dans les dernières secondes face au Panama. Retour sur une nuit riche en émotions et en rebondissements.

Le Portugal de CR7 frustré par la RD Congo

Malgré un avantage pris à la 6e minute grâce au but du milieu parisien Joao Neves, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo n’ont pas su conserver leur avantage et ont finalement vu la RD Congo revenir au score sur une réalisation du buteur de Newcastle Yoan Wissa à la 45e+2. Malgré son statut de potentiel vainqueur final, le Portugal a été accroché par une équipe congolaise qui aura su concrétiser une de ses rares occasions, preuve que les Léopards sont capables de tenir tête aux “grandes” nations et ne seront pas à sous-estimer dans cette Coupe du Monde. Les hommes de Roberto Martinez ont eu du mal à prendre l’avantage, à l’image de Cristiano Ronaldo qui a été particulièrement décevant pour son entrée en lice.

Dans ce même groupe K, la Colombie de James Rodriguez est venue à bout de l’Ousbékistan du citizen Abdukodir Khusanov sur le score de 3-1. Un succès qui permet aux Colombiens de prendre la tête du groupe. Ils ont notamment pu compter sur la grande performance de leur ailier Luis Diaz (Bayern Munich) auteur d’un but et une passe décisive…

Les prochains rendez-vous du groupe :

Portugal- Ousbékistan à 19 heures (heure française) sur M6 & BeIn Sports 1

Colombie- RD Congo à 4 heures du matin sur BeIn Sports 1

Le prince Harry commence fort…

Dans une des affiches classiques de la Coupe du Monde, cet Angleterre- Croatie a offert un grand spectacle aux supporters… score final : 4-2 pour les anglais. Harry Kane (auteur d’un doublé), Jude Bellingham et Marcus Rashford ont été tous les trois buteurs pour l’entrée en lice des Three Lions. Le buteur du Bayern Munich a tout d’abord inscrit un pénalty à la 12e avant d’inscrire son doublé le 42e. La première mi-temps a été particulièrement spectaculaire avec notamment une force de réaction côté croate, 2-2 à la mi-temps… Au retour des vestiaires, le milieu du Real Madrid Jude Bellingham a justifié son statut de leader offensif côté anglais…

Dans l’autre rencontre du groupe L, les ghanéens ont remporté un succès précieux face au Panama de l’ancien marseillais Amir Murillo. 1-0 sur un but de Yirenkyi à la 90+5e minute… après un match longtemps équilibré où le Panama a été dangereux mais inefficace.

Prochaines rencontres du groupe L :

Angleterre- Ghana le 23 juin à 22 heures (heure française) sur M6 & BeIn Sports 1

Panama- Croatie le 24 juin à 1 heure du matin sur BeIn Sports 1

Si cette première semaine est déjà marquée par des surprises et des écarts de niveau parfois moins évidents qu’attendu, elle confirme surtout une chose : rien n’est joué dans ce Mondial 2026. Les grandes nations vont devoir rapidement monter en puissance pour éviter les déconvenues, tandis que les outsiders, à l’image de la RD Congo ou du Panama, prouvent qu’ils ont les armes pour perturber la hiérarchie. Les prochains matchs, déjà décisifs pour certaines équipes, pourraient rebattre les cartes et dessiner les premières grandes tendances de la compétition. Une chose est sûre : le spectacle ne fait que commencer.

Paul Laffisse