Coupe du Monde 2026 : Brésil, Japon… un premier weekend déjà riche en émotions !

La magie de la compétition a déjà opéré dès les premiers coups de sifflet. Dans cette édition inédite à 48 équipes, le nouveau format offre aux nations moins en vue la possibilité de se surpasser et de créer des surprises.

Des points arrachés in extremis

Le week-end a débuté avec le match nul (1-1) entre le Canada et la Bosnie-Herzégovine. Menés à la 20e minute, les receveurs ont su tenir bon et ont compter sur leur attaquant Larin, entré à la 76e et buteur deux minutes plus tard pour arracher un point autant historique que précieux. Les Rouges de Jesse Marsch ont globalement livré une belle prestation face aux tombeurs de l’Italie en barrages, mais ont manqué de réalisme face au but bosnien.

Placée dans ce même groupe B, la Suisse s’est fait surprendre à la 95e minute par l’égalisation du défenseur central qatari. Devant au score grâce à un penalty de l’attaquant rennais Breel Embolo, la Nati n’a pas su aggraver le score et s’est fait rejoindre dans le temps additionnel. Ce nul neutralise les deux équipes : l’intégralité du groupe B se retrouve à 1 point chacun.

Le choc du week-end : Brésil – Maroc (1-1)

Dans le premier grand choc de cette Coupe du monde 2026, disputé au MetLife Stadium de New York, le Maroc et le Brésil ne sont pas parvenus à se départager malgré un match que les Lions de l’Atlas ont mieux maîtrisé. L’attaquant du PSV Ismael Saibari a ouvert le score dès la 21e minute, avant que Vinicius Jr ne réponde en reprenant dans le petit filet opposé à la 32e minute. Les deux nations se disputeront probablement la première place du groupe C face à l’Écosse et à Haïti.

Pays-Bas – Japon : 2-2, un groupe F électrique

Les Pays-Bas ont mené à deux reprises avant d’être repris et tenus en échec par le Japon. Après une première période sans grand rythme, le match s’est emballé en seconde période. Dans ce groupe F, la Suède s’est imposée 5-1 face à la Tunisie, faisant de ce groupe l’un des plus équilibrés et indécis du tournoi.

Les belles histoires de ce début de Mondial

Dans le groupe du Brésil et du Maroc, l’Écosse a assuré une première place provisoire grâce à un but de John McGinn, ouvert à la demi-heure de jeu, et une victoire 1-0 contre Haïti.

Les Turcs d’Arda Guler ont, eux, déçu. Ils ont buté tout au long du match sur la défense solide des Australiens, qui ont frappé deux fois en contre, une fois par période. La Turquie devra se reprendre face au Paraguay, battu 4-1 par les États-Unis, pour engranger ses premiers points.

Malgré une lourde défaite 7-1 face à une Allemagne revancharde après ses deux dernières éditions manquées (2018 et 2022), Curaçao a tout de même surpris à la 21e minute en inscrivant le tout premier but de son histoire en Coupe du monde, signé Livano Comenencia d’une frappe déviée par Joshua Kimmich. Avec seulement 160 000 habitants, l’île caribéenne est le plus petit territoire à n’avoir jamais disputé une Coupe du monde.

Enfin, dans le groupe E, la Côte d’Ivoire a battu l’Équateur 1-0 grâce à un but d’Amad Diallo inscrit à la 90e minute, au terme d’un match engagé où la barre transversale a été touchée à trois reprises.

Un début de Mondial rempli d’émotions et de rebondissements, qui promet de belles suites. Ce format à 48 équipes redistribue encore davantage les cartes, et cette première journée l’a déjà parfaitement illustré.

Paul Laffisse