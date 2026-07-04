Coupe du Monde 2026 : Encore un quart de finale pour la France ?

C’est ce soir : Paraguay – France, remake du huitième de finale de 1998 lors de la Coupe qui avait vu les Bleus décrocher leur première étoile, Kylian Mbappé et ses coéquipiers voudront continuer d’écrire l’histoire et graver un peu plus leur nom dans le marbre du Mondial.

FC Marseille est aujourd’hui menacé de disparaître L’incendie survenu au Black Angus a ravagé notre studio, notre décor et une grande partie de notre matériel de tournage. Sans studio, sans matériel et sans lieu pour produire nos émissions, c’est toute l’aventure Football Club de Marseille qui est en danger. Nous lançons une cagnotte pour sauver le média, reconstruire un studio et continuer à faire vivre l’actualité de l’OM avec vous. 💙🤍 Je soutiens FC Marseille

La France favorite, mais attention au Paraguay…

Si l’Équipe de France est vue comme la nation favorite au sacre final, en face des Bleus se dressent les Paraguayens de Julio Enciso, qui ont réussi l’exploit d’éliminer l’Allemagne en huitièmes de finale dans la nuit de lundi à mardi dernier. Qualifié parmi les meilleurs troisièmes, le Paraguay possède un style de jeu que l’Équipe de France n’a pas encore affronté lors de ce Mondial 2026.

Au lendemain de la belle victoire de ses joueurs face à la Suède, Didier Deschamps a tenu à mettre en garde son groupe : le match face au Paraguay sera loin d’être une promenade de santé. « On sait ce qui nous attend dans quatre jours, avec cette équipe du Paraguay qui a des qualités différentes », a-t-il déclaré. Le sélectionneur a insisté sur la nécessité de vite tourner la page de la qualification pour se replonger dans l’avant-match : « On se doit de monter le niveau d’exigence, car en face, ça va mieux attaquer, mieux défendre. » Des propos qui traduisent bien le niveau d’exigence que Deschamps place dans son groupe.

Ce huitième de finale, sous forme de remake de 1998, est aussi l’occasion pour les Bleus de décrocher une cinquième qualification consécutive en compétition internationale depuis l’arrivée de Didier Deschamps (Euro 2016, Coupe du monde 2018, Euro 2020, Coupe du monde 2022). Des performances qui illustrent la rigueur qu’il parvient à transmettre à ses joueurs, peu importe les générations.

Comment joue le Paraguay ?

Articulés en 4-4-2 (modulable en 4-3-3), Julio Enciso et ses coéquipiers proposent une assise défensive solide, avec un bloc bas et la capacité de vite se projeter en contre-attaque en exploitant les espaces laissés par la défense adverse. L’ouverture du score du Strasbourgeois Enciso contre l’Allemagne en est la parfaite illustration.

Le Paraguay s’avance naturellement comme l’outsider de la rencontre, mais l’Albirroja abordera ce match sans pression particulière : les attentes sont tournées vers l’Équipe de France et Kylian Mbappé. Se défaire de cette pression pourrait bien profiter aux Paraguayens, qui ont des arguments à faire valoir.

Après la qualification, Julio Enciso a adressé un message clair à l’Équipe de France : « C’est une très bonne équipe, avec des joueurs de très haut niveau. Inutile de les nommer, ce sont des stars, ils gagnent tout, et nous allons nous préparer à les affronter comme tels. Mais nous avons aussi nos propres atouts, et avec notre style de jeu, nous allons essayer de mettre en difficulté n’importe quel adversaire. » Une déclaration qui témoigne de la détermination paraguayenne à vouloir créer la surprise.

Michael Olise comme solution ?

Face à ce bloc bas paraguayen, qui a déjà posé beaucoup de problèmes à l’Allemagne, l’Équipe de France devra trouver les clés pour débloquer les situations. Sur ce point, lors de l’émission Le Mag Coupe du Monde, l’ancien international suisse Johan Djourou a insisté sur le rôle que pourrait jouer Michael Olise : « C’est l’homme qui distille ces passes qui cassent les lignes. » Une aisance technique qui pourrait s’avérer précieuse pour Didier Deschamps et ses joueurs face à un adversaire aussi solide défensivement.

Entre une Équipe de France portée par l’ambition de rééditer l’exploit de 1998 et un Paraguay libéré de toute pression, ce huitième de finale s’annonce bien plus indécis qu’il n’y paraît sur le papier. Les Bleus devront faire preuve de patience et d’intelligence collective pour venir à bout d’un bloc paraguayen solide et rôdé aux contres tranchants un exercice où la créativité de joueurs comme Michael Olise pourrait faire toute la différence.

Reste à savoir si l’Albirroja parviendra à créer la surprise, comme elle a su le faire face à l’Allemagne, ou si l’expérience et la qualité individuelle des champions du monde 2018 feront pencher la balance du bon côté. Réponse ce [jour du match] pour savoir qui, du Paraguay ou de la France, poursuivra son rêve de Mondial 2026.

Paul Laffisse