Coupe du Monde 2026 : Espagne, Uruguay, Belgique… a quelle heure et sur quelle chaine voir les 4 prochains matchs ?

La phase de groupes entre dans une nouvelle dimension. Après un week-end d’ouverture riche en surprises et en émotions, place aux mastodontes. Champions d’Europe, favoris au titre, nations revanchardes… Les prochaines 48 heures s’annoncent décisives. Des matchs qui pourraient déjà dessiner les grandes tendances de ce Mondial, redistribuer les cartes et faire tomber quelques certitudes. Dans une compétition où chaque point compte et où aucune équipe n’est à l’abri d’un faux pas, l’entrée en lice des cadors est toujours un moment à part. Tension, pression, attentes démesurées : bienvenue dans le cœur de la Coupe du Monde.

Lundi 15 juin : Le réveil des géants ?

À 18h00, le Groupe G ouvre le bal avec un premier choc : l’Espagne de Lamine Yamal face au Cap-Vert de Ryan Mendes, l’homme en forme de la sélection cap-verdienne, capable de faire mal à n’importe quelle défense. Les Espagnols ? L’une des quatre nations capables de soulever le trophée. Depuis l’Euro 2024, ils ne font que conquérir. Gare à ceux qui les sous-estiment.

À 21h00, les Diables Rouges entrent à leur tour en scène. Belgique – Égypte. Un match qui a des allures de revanche collective. Éliminés en phase de poule au Qatar en 2022, les hommes de Rudi Garcia arrivent avec la rage au ventre. L’humiliation ne se répète pas deux fois.

Mardi 16 juin : Nuits à hauts risques

À minuit, Arabie Saoudite – Uruguay. Sur le papier, Federico Valverde et les siens font figure de favoris. Mais ce Mondial a déjà montré ce week-end qu’aucune logique n’est gravée dans le marbre. Les Saoudiens, capables du meilleur comme du pire, pourraient bien jouer les trouble-fête.

À 3h00, Iran – Nouvelle-Zélande. Deux nations au coude-à-coude, une bataille acharnée en perspective. Les Iraniens voudront s’appuyer sur leur solidité collective ; les Kiwis, eux, n’ont rien à perdre. Match imprévisible, à surveiller de près.

Programme des prochains matchs :

18h00 — Espagne – Cap-Vert (M6 & beIN Sports)

21h00 — Belgique – Égypte (M6 & beIN Sports)

00h00 — Arabie Saoudite – Uruguay (M6 & beIN Sports)

03h00 — Iran – Nouvelle-Zélande (beIN Sports)

Paul Laffisse