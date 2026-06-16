Coupe du Monde 2026 : Espagne, Uruguay, Belgique… Une pluie de matchs nuls !

Pour ce cinquième jour de Mondial, les équipes engagées se sont livrées coup pour coup… au final, tous les matchs entre hier 18heures (heure française) et ce matin 3heures du matin (heure française) se sont tous soldés sur des partages de points.

L’exploit Cap-Verdien

Cette Coupe du Monde à 48 équipes est la preuve que les “petites” nations peuvent accrocher les plus grandes… C’est ce qu’il s’est passé hier soir entre l’Espagne (championne d’Europe en titre) et le Cap-Vert, qui dispute sa toute première Coupe du Monde. Privés de Lamine Yamal et Nico Williams, tous deux remplaçants au coup d’envoie de la rencontre, les espagnols ont multiplié les occasions mais se sont heurtés à l’excellent gardien cap-verdien Vozinha, qui a effectué pas moins de 7 arrêts décisifs au cours de la rencontre…

Les Cap-Verdiens ont su rester solides et solidaires tout au long de la rencontre et pourraient bien se servir de cet exploit comme source de motivation pour la suite du mondial.

Dans ce même groupe (H), l’Uruguay de Marcelo Bielsa a été tenue en échec par l’Arabie Saoudite. Score final : 1-1. Malgré une domination de la Céleste, les coéquipiers de Federico Valverde débutent leur Mondial par un match nul. Les Saoudiens se sont montrés très efficaces face à des Uruguyens qui ont multiplié les assauts en 2nde mi-temps et une égalisation à la 80e par Maximiliano Araújo (Sporting Portugal).

Une Belgique décevante pour ses débuts

Attendus au tournant dans ce début de Mondial, les Diables Rouges de Rudi Garcia ont déçu pour leur entrée en lice face à l’Egypte de Mohamed Salah. Face à un des mastodontes d’Afrique, les Belges ont semblé être en panne d’inspiration en 1ère mi-temps, concédant l’ouverture du score d’Emam Ashour à la 19e minute. L’action menant au but de l’attaquant égyptien illustre parfaitement la philosophie de jeu souhaitée : défendre de façon solidaire, avec un bloc bas pour mieux exploiter les espaces en contre avec la vitesse et la technique de joueurs tels que Omar Marmoush (Manchester City) ou encore Mohamed Salah (passeur décisif sur le but).

Dans ce même groupe G, l’Iran et la Nouvelle-Zélande se sont également neutralisés, 2-2 dans un match à rebondissements… Devant au score suite à un bel enchaînement d’Elijah Just, les Néo-Zélandais ont par la suite vu l’Iran revenir au score avant de reprendre l’avantage grâce au doublé de leur ailier gauche avant que les Iraniens reviennent au score à la 64e minute et un but de M. Mohebi…

Ces nations attendues qui ont déçu…

L’Espagne comme la Belgique, considérées comme les favorites de leur groupes respectifs (G & H) ont déçu pour leur entrée en lice dans ce nouveau format de Mondial à 48 équipes. Preuve que cette édition inédite rabat les cartes autour de la table et donne plus de chance aux “petites” nations de décrocher des points face à des pays, prétendus plus forts, sur le papier…

Après le beau visage affiché par Curaçao face aux Allemands, l’exploit Cap-Verdien face à l’Espagne et la belle prestation des Egyptiens face aux Belges, qui sait quelles surprises ce Mondial nous réserve encore…

Paul Laffisse